Die 9,99-Ära im Musikstreaming geht langsam, aber sicher zu Ende: Am Montag verabschiedete sich auch Marktführer Spotify vom symbolträchtigen Preispunkt für das Einzelabo, das seit dem Start Bestand hatte. Der schwedische Dienst erhöhte in zentralen Märkten wie den USA oder Großbritannien, aber auch Frankreich, Italien oder Österreich und mehr als 40 anderen, kleineren Märkten auch Preise für Kombi-Tarife.

Auffällig ist: Der nach Amerika, Großbritannien und Japan viertgrößte Markt für Musikaufnahmen der Welt, Deutschland, fehlt in der Liste, auch die 9,99 Euro bleiben hier vorerst. Zu etwaigen geplanten Erhöhungen hierzulande äußerte sich Spotify auf Anfrage der F.A.Z. zunächst nicht.

Überraschend kam der Schritt nicht, die Konkurrenz war schließlich schon vorgeprescht. Nach vielen Jahren der Zurückhaltung war es zunächst der französische Dienst Deezer, der die Preise anhob. 10,99 statt 9,99 (Dollar, Euro oder Pfund) wurde dann sukzessive zum neuen Standard, der jetzt auch bei Spotify langsam Einzug hält: Einige Monate später, im Oktober vergangenen Jahres, folgte Apple, Anfang 2023 dann Amazon und noch einmal einige Monate später Tidal und Youtube Music. Bei all diesen Anbietern – mit Ausnahme von Youtube – erhöhte sich auch in Deutschland der Preis von 9,99 auf 10,99 Euro, sie bieten im Gegensatz zu Spotify und Youtube Music obendrein Hifi-Sound.

Zu einem etwaigen Hifi-Abo von Spotify, aufgewertet mit anderen Angeboten wie Hörbüchern und damit teurer, über das die Nachrichtenagentur Bloomberg kürzlich berichtet hatte, gab es aber auch im Zuge der Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal nichts Offizielles von Seiten des Dienstes – außer dem allgemeinen Kommentar, dass Hifi als Option natürlich interessant sei.

10 Millionen neue Abonnenten

Spotify vermeldete am Dienstag ein Plus von 10 Millionen Abonnenten im Vergleich zum ersten Quartal dieses Jahres. Nunmehr gibt es also 220 Millionen Abonnenten und 551 Millionen monatlich aktive Nutzer (Stand Ende Juni). Die Nutzerzahl legte sogar um 36 Millionen zu. Beide Werte lagen über der zuvor abgegebenen Prognose von einem Zuwachs auf 217 Millionen Abonnenten und 530 Millionen aktiven Nutzern. Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 11 Prozent auf 3,177 Milliarden Euro zu und blieb damit leicht unter der Prognose von 3,2 Milliarden. 2,77 Milliarden Euro steuerte das Abo-Geschäft bei (plus 11 Prozent), 404 Millionen Euro die Werbeeinnahmen (plus 12 Prozent).

Der Rekordzuwachs an monatlich aktiven Nutzern (Quartalsvergleich) resultiert laut Spotify in einem starken Plus bei jungen Hörern aus der „Gen Z“. Vor allem in Lateinamerika sowie Asien und Afrika habe es Zuwächse gegeben. Das Plus fiel bei den Nutzern der werbebasierten Gratis-Version mit 34 Prozent auf nunmehr 343 Millionen im Vorjahresvergleich besonders hoch aus. Bei der Neuakquise von Abonnenten hätten vor allem die Regionen Europa und Lateinamerika herausgestochen, unterstützt durch Marketingkampagnen.