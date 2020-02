Viele Nutzer, hohe Verluste : 271 Millionen Menschen hören Spotify

500.000 Euro Verlust macht Spotify – jeden Tag. Gleichzeitig steigen die Nutzerzahlen deutlich an. In diesem Jahr sollen die Verluste sogar noch größer werden.

Der Musikstreaming-Marktführer Spotify hat im Jahr 2019 trotz Konkurrenz von Apple und Amazon noch mehr Nutzer gewonnen als geplant. Auch die Zahl der kostenpflichtigen Premium-Abos legte weiter zu, wie das Unternehmen am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Trotz steigender Umsätze macht Spotify allerdings weiter Verluste. Netto fiel dieser mit 186 Millionen Euro sogar mehr als doppelt so hoch aus wie im Vorjahr, das entspricht in etwa einem Verlust von 500.000 Euro am Tag. An der Börse kamen die Zahlen zunächst nicht gut an. Der Kurs der Aktie gab zwischenzeitlich um knapp 5 Prozent nach.

Im vierten Quartal kam Spotify auf 271 Millionen monatlich aktive Nutzer und übertraf damit sein erst im Herbst angehobenes Ziel von bis zu 270 Millionen leicht. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entsprach dies einem Zuwachs von 31 Prozent. Die meisten Spotify-Nutzer greifen nach wie vor auf die Gratis-Version des Dienstes mit Werbung und einem eingeschränkten Funktionsumfang zu. Die Zahl der zahlenden Premium-Nutzer wuchs mit 29 Prozent auf 124 Millionen nicht ganz so stark, lag aber im oberen Bereich der Zielspanne. Im Vergleich zum dritten Quartal belief sich der Zuwachs hier auf 10 Prozent. Apple Music hat derzeit etwa 60 Millionen zahlende Abonnenten, Amazon Music Unlimited wuchs zuletzt auf 55 Millionen Kunden.

Im Gesamtjahr steigerte Spotify seinen Umsatz zwar um fast 29 Prozent auf 6,76 Milliarden Euro. Gestiegene Kosten vor allem für Marketing und Entwicklung ließen den operativen Verlust allerdings von 43 auf 73 Millionen Euro steigen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen zudem von einer Steuergutschrift profitiert, während es diesmal Steuern bezahlen musste. So musste Spotify besonders in Schweden zusätzliche Steuern für die Ausgabe von Aktien an die Belegschaft bezahlen, weil sich der Aktienkurs in 2019 positiv entwickelt hatte.

Im laufenden Jahr will Spotify die Zahl der monatlich aktiven Zuhörer auf 328 bis 348 Millionen steigern, darunter bis zu 153 Millionen zahlende Abonnenten. Trotz des geplanten Umsatzwachstums erwartet das Unternehmen für das Jahr 2020 sogar einen noch höheren Verlust von bis zu 250 Millionen Euro. „2020 wird ein Investitionsjahr“, heißt es in dem Brief von Spotify an die Aktionäre.