Prognose angepasst : Spotify startet mit kleinem Gewinn ins Jahr

Der Musikstreaming-Marktführer gewinnt im ersten Quartal des Jahres rund drei Millionen Abonnenten hinzu und wagt sich an weitere Preiserhöhungen. In Teilen bleibt Spotify aber hinter den eigenen Erwartungen zurück.

An Nachrichten rund um Spotify mangelte es in den vergangenen Tagen wahrlich nicht: Mitgründer und Chef Daniel Ek signalisierte Interesse an einem Kauf von Arsenal London. In einigen großen Märkten werden das Familien- Studenten und/oder Duo-Abonnement teuer – der Preispunkt 9,99 für das Einzel-Abonnement bleibt ebenso unangetastet wie zunächst der deutsche Markt an sich.

Und nicht zuletzt beginnt der schwedische Dienst mit dem Ausrollen der im Februar angekündigten Funktion, mit der über die hauseigene Plattform Anchor zunächst amerikanische Podcaster bezahlte Zusatz-Inhalte anbieten können.

Die Zahlen für das erste Quartal waren da weniger spektakulär. Ende März 2021 zählte Spotify nunmehr 158 Millionen Abonnenten, ein Plus von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahresreitzaum, wie der Musikstreaming-Marktführer am Mittwoch mitteilte. Das entspricht dem oberen Ende der gleichwohl vorsichtigen Prognose. Zum Vergleich: Im ersten Quartal 2020 konnte Spotify noch sechs Millionen Abonnenten hinzugewinnen.

Gewinn von 23 Millionen Euro

Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer insgesamt, in der auch die werbebasierte Gratis-Version berücksichtigt wird, wuchs auf 356 Millionen. Dies sind 11 Millionen mehr als noch im letzten Quartal des vergangenen Jahres (plus 24 Prozent im Vorjahresvergleich). Die internen Erwartungen seien jedoch leicht höher gewesen. Der Umsatz wiederum wuchs im Vorjahresvergleich um 16 Prozent auf 2,15 Milliarden Euro, was allerdings ein Rückgang im Vergleich zum vierten Quartal 2020 bedeutet. Hier summierten sich die Einnahmen auf insgesamt 2,17 Milliarden Euro.

Spotify Technology SA -- -- (--) NYSE Xetra Tradegate Frankfurt Lang & Schwarz London Stuttgart Schweiz 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Der Rückgang liegt darin begründet, dass der Umsatz aus dem Abonnenten-Geschäft (1,93 Milliarden Euro) zwar im Vorjahresvergleich um 14 Prozent zulegte, im Vergleich zum Vorquartal in 2020 allerdings nur ein Plus von zwei Prozent zu Buche steht. Gleichzeitig ergab sich für das größenmäßig weitaus unbedeutendere Werbegeschäft mit 216 Millionen Euro ein deutliches Minus von 23 Prozent gegenüber dem vierten Quartal des vergangenen Jahres. Der Vorjahresvergleich fällt mit einem Plus von 46 Prozent freilich deutlich besser aus.

Umsatzprognose rauf, Nutzerprognose runter

Für das erste Quartal des laufenden Jahres weist Spotify einen Gewinn von 23 Millionen Euro aus. Im Vorjahresquartal waren es noch eine Million. Das Jahr 2020 schloss der Dienst insgesamt mit einem Minus von 581 Millionen Euro ab. Hierfür verantwortlich waren nicht zuletzt Zukäufe im Podcast-Bereich und kostspielige Exklusiv-Vereinbarungen mit prominenten Podcast-Hosts. Im März diesen Jahres wurde Betty Labs, der Entwickler der Audio-App Locker Room, übernommen.

Mit Blick auf die monatlich aktiven Nutzer senkte der Dienst unterdessen die Prognose und erwartet statt bis zu 427 Millionen nur noch 422 Millionen bis Ende des Jahres. Gleichzeitig wurde die Umsatzprognose leicht von bis zu 9,41 Milliarden auf nun 9,51 Milliarden angehoben. Der angepeilte Wert für den Abonnentenstamm (bis zu 184 Millionen) blieb unverändert. Die Aktie verlor nach Vorlage der Zahlen vorbörslich fast 8 Prozent.