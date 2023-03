Aktualisiert am

Der Streamingdienst präsentiert eine neue Startfläche seiner App. Fortan stehen Kurz-Videos im Fokus, in denen Musik oder Podcasts vorgestellt werden. Neben diversen anderen Neuerungen wird auch eine umstrittene Funktion weiter ausgerollt.

Spotify-Chef Daniel Ek während des „Stream On“-Events am 8. März 2023 Bild: Spotify

Die ganz große Überraschung war es nicht mehr, aber bei der Ankündigung sparte Spotify dennoch nicht an Superlativen: Im Rahmen der laut Spotify-Chef Daniel Ek „größten Veränderung seit dem Start der Mobil-Version“ bekommt die App des Musikstreaming-Marktführers einen neuen Startbildschirm verpasst – mit kurzen Video-Schnipseln als Herzstück.

Während die bisherige Startfläche mit Favoriten, Playlisten oder zuletzt gehörten Werken am oberen Rand des Bildschirms angezeigt wird, nehmen Videos oder Kacheln mit kurzen Song-, Podcast- oder Audiobook-Ausschnitten fortan den größeren Raum ein. Sobald die Nutzer herunterscrollen, werden nur noch die Clips angezeigt, empfohlen vom Algorithmus. Nutzer können hier ein Werk zu den Favoriten hinzufügen oder über einen Button zur Wiedergabe in voller Länge wechseln. Diese Funktion soll laut Spotify-Manager Gustav Söderström dazu beitragen, dass Fans schneller und einfacher neue Werke und Künstler für sich entdecken.

Auch Spotify orientiert sich an Tiktok

Der neue Startbildschirm war das Herzstück der zweiten Ausgabe der „Stream On“ genannten Veranstaltung, die am Mittwochabend deutscher Zeit in Los Angeles stattfand. Im Zuge der ersten Ausgabe im Jahr 2021 hatte das schwedische Unternehmen unter anderem den Start in 85 neuen Märkten und ein allerdings bis heute nicht verfügbares HiFi-Angebot angekündigt.

Über den geplanten Start eines Video-Feeds hatte derweil schon Mitte Februar die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Einige Nutzer wie beispielsweise Stuart Dredge von der Branchenwebseite Music Ally konnten ihn bereits kurz vor der Präsentation in ihrer App sehen. Diverse Plattformen setzen seit einiger Zeit vermehrt auf kurze Video-Schnipsel nach dem Vorbild der enorm populären chinesischen App Tiktok, die Nutzer nicht zuletzt als Mittel zur Entdeckung neuer Musik schätzen und von wo sie, um Songs komplett zu hören oft auf Dienste wie Spotify wechseln.

Erst kürzlich kündigte auch die Musikplattform Soundcloud den Test einer Funktion an, die der nun von Spotify vorgestellten ähnelt. Ob und wie in dem Feed auch Werbung und gesponserte Beiträge möglich sind – eine potentiell interessante Einnahmequelle für Spotify – wurde nicht mitgeteilt. Mit Blick auf die Werbung dürfte sich aber auch die Frage stellen, wie etwaige Einnahmen mit den Rechteinhabern der zwischen Werbeclips abgespielten Werke zu teilen wären.

Partnerschaft mit Patreon

Videos an sich sind nicht neu bei Spotify. Schon seit mehreren Jahren können Künstler „Canvas“ genannte, sich stets wiederholende acht Sekunden lange, vertikale Clips hochladen, die beim Anhören von Songs angezeigt werden. Auch Video-Podcasts, wie etwa jenen von Joe Rogan, gibt es schon länger. Die Canvas-Videos können nun in den neuen „Home Feed“ integriert und mit Musik unterlegt werden, um als Vorschau zu dienen, analog zu einem Filmtrailer, wie Söderström es formulierte. Ohne vorhandene Canvas-Videos wird das Album-Cover angezeigt. Zudem erhalten künftig alle Podcaster die Möglichkeit, Video-Podcasts anzubieten. Bislang war dies jenen vorbehalten, die Spotifys eigene Vertriebsplattform Anchor nutzen.