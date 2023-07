Als letzter der großen Musikstreaming-Dienste erhöht Marktführer Spotify in großen westlichen Märkten den Preis des Einzelabonnements. In Deutschland bleibt es erst einmal aber bei 9,99 Euro.

Als letzter der großen Musikstreaming-Dienste erhöht Marktführer Spotify in großen westlichen Märkten den Preis des Einzelabonnements. Wie das schwedische Unternehmen am Montag mitteilte, kostet es statt den symbolträchtigen, weil seit Start des Dienstes vor mehr als zehn Jahren unveränderten, 9,99 Dollar, Euro oder Pfund fortan 10,99. Von der Preiserhöhungen sind insgesamt mehr als 50 Märkte betroffen, darunter der größte Musikmarkt der Welt, die USA, aber auch Großbritannien, Frankreich, Kanada, Italien oder Österreich. Deutschland, der viertgrößte Markt für Musikaufnahmen der Welt, fehlt derweil (noch) in der Liste.

Benjamin Fischer Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Der Schritt war erwartet worden, nachdem zuerst der kleinere französische Dienst Deezer, Anfang des vergangenen Jahres, und dann auch Apple und Amazon Music sowie Tidal die Preise erhöht und sich allesamt vom Preispunkt 9,99 verabschiedet hatten. All diese Dienste bieten im Gegensatz zu Spotify auch Hifi-Qualität. Spotify hatte 2021 in diversen Märkten die Preise erhöht. In Amerika und Großbritannien wurde zum Beispiel 2021 das Familien-Abo verteuert. Auch hier wurden die Preise nun angepasst: Anstatt 15,99 Dollar kostet das Abo etwa in den USA für bis zu sechs Personen fortan 16,99 Dollar.

Der Studententarif verteuert sich um einen Dollar auf 5,99 Dollar. In Deutschland beläuft sich der monatliche Preis derzeit auf 14,99 Euro, respektive 4,99 Euro. Spotify-Chef Daniel Ek hatte einige Male die Bereitschaft zu mehr Preiserhöhungen unterstrichen, ohne freilich konkreter zu werden. Aus der Musikindustrie hatte es in den vergangenen Monaten vermehrt Forderungen nach einem solchen Schritt gegeben. An die Rechteinhaber der auf den Plattformen vertretenen Songs zahlen die Dienste jeweils rund zwei Drittel ihres Umsatzes aus.