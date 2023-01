Spotify legt Zahlen vor : 205 Millionen Abonnenten – und doppelt so viel Verlust

Die Nachricht über die Streichung von rund sechs Prozent der zuletzt knapp 10.000 Stellen ist rund eine Woche her. Jetzt hat Musikstreaming-Marktführer Spotify die Zahlen fürs vierte Quartal 2022 vorgelegt – und in vielen Punkten die eigene Prognose übertroffen.

So wuchs die Zahl der Abonnenten im Vergleich zum dritten Quartal um 10 Millionen auf nunmehr 205 Millionen, während die Zahl der monatlich aktiven Nutzer 489 Millionen erreichte. Dies sind 33 Millionen mehr als im Quartal zuvor, wie das schwedische Unternehmen am Dienstag vor Handelsstart in den USA mitteilte. Ende 2021 zählte Spotify 180 Millionen Abonnenten und 406 Millionen monatlich aktive Nutzer.

Das Umsatzplus bewegte sich mit einem im Vorjahresvergleich gesehenen Zuwachs von 18 Prozent auf rund 3,2 Milliarden Euro im Rahmen der Prognose. Hierzu steuerte das Abo-Geschäft 2,72 Milliarden Euro bei (plus 18 Prozent), die Werbeeinnahmen standen für 449 Millionen Euro (plus 14 Prozent). Nachdem das Werbegeschäft im dritten Quartal noch für 13 Prozent des Gesamtumsatzes gestanden hatte, machte es zum Jahresabschluss dem Unternehmen zufolge 14 Prozent aus.

Aufgrund der weltwirtschaftlichen Lage schwächelt der Werbemarkt aktuell, was beispielsweise auch Youtube zuletzt zu spüren bekam. Durch günstigere Preise sei dieser Effekt in Teilen ausgeglichen worden, heißt es hierzu von Spotify. Unter dem Strich fiel ein Verlust von 270 Millionen Euro an, nach einem Minus von 39 Millionen Euro im Jahr 2021. Für das Gesamtjahr steht ein Minus von 430 Millionen Euro zu Buche nach 34 Millionen in 2021, bei einem Gesamtumsatz in Höhe von 11,7 Milliarden Euro. Die Aktie notierte vorbörslich rund 7,5 Prozent im Plus.

Die operativen Kosten stiegen im Jahresvergleich derweil um 44 Prozent, also abermals deutlich stärker als die Umsätze. Rund eine Milliarde Euro betrugen sie im vierten Quartal. Als Grund hierfür nennt Spotify etwa Neueinstellungen für das Werbeteam, Zukäufe und Marketingausgaben. Viele dieser „Wachstumsinitiativen“ seien Ende 2021 auf den Weg gebracht worden. Chef Daniel Ek hatte schon nach Vorlage der Zahlen im Oktober gegenüber Investoren betont, 2022 sei ein Investment-Jahr. Auch im Zuge der Stellenstreichungen Anfang vergangener Woche, nach rasanten Zuwächsen während der Pandemie, verwies er auf einen 2023 stärkeren Fokus auf Effizienz. Der Umsatz soll im Laufe dieses Jahres schneller zulegen als die operativen Ausgaben, heißt es nun.

Im ersten Quartal werden allerdings auch die mit 35 bis 45 Millionen Euro veranschlagten Kosten für Abfindungen einfließen, wie es in der Prognose heißt. Mit einem erwarteten Plus von 2 Millionen Abonnenten fällt diese wie schon im Jahr zuvor eher zurückhaltend aus.

Die durchschnittlichen Einnahmen je Abonnent (ARPU, „premium average revenue per user“) lagen mit 4,55 Euro leicht unter dem Wert aus dem dritten Quartal (4,63 Euro) Die zuletzt bei Investoren besonders im Fokus stehende Brutto-Marge lag indes im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Quartalen mit 25,3 Prozent dieses Mal über der Prognose. Hier haben sich offenbar schon früher eingeleitete Spar-Maßnahmen niedergeschlagen. So verweist Spotify etwa auf „niedrigere Investitionen in neuen Podcast-Content als geplant.“

Mit der Bekanntgabe der Stellenstreichungen ging auch eine Neuaufstellung an der Spitze von Spotify einher, die gerade den Bereich Podcasts betrifft. Mit Dawn Ostroff verließ die maßgeblich für die Podcast-Strategie verantwortliche Managerin das Unternehmen. In Podcasts und eng mit diesen verbunden in das Werbegeschäft hat Spotify zuletzt mehrere hundert Millionen Euro investiert. Studios wurden ebenso übernommen wie Vermarktungsdienstleister. Hinzu kamen diverse teure Exklusiv-Vereinbarungen mit prominenten Podcast-Hosts, von den Obamas über Harry und Meghan bis hinzu Joe Rogan.

Diese „Audio first“-Strategie soll Spotify perspektivisch unabhängiger von der Musikindustrie machen. Alle Dienste zahlen rund zwei Drittel ihrer Einnahmen an die Rechteinhaber der auf ihren Plattformen vertretenen Songs aus. Mehr Podcast-Konsum und mehr darüber generierte Werbeeinnahmen bedeuten also mehr Geld, das bei Spotify verbleibt. Noch aber ist dies ein sehr kleiner Teil der Einnahmen verglichen mit jenen, die über Musik generiert werden. Perspektivisch soll der Werbebereich 20 bis 30 Prozent des globalen Gesamtumsatzes von Spotify ausmachen.

Nachdem Apple für seinen Dienst im Oktober den Standardpreis auch in großen Märkten von 9,99 Euro respektive Pfund oder Dollar auf 10,99 erhöht hat, erwarten Branchenbeobachter auch eine ähnliche Erhöhung von Spotify. Daniel Ek hatte die Bereitschaft Ende Oktober gegenüber Investoren schon angedeutet, bislang ist ein solcher Schritt allerdings noch nicht erfolgt.

Spotify hatte in der Vergangenheit diverse Preiserhöhungen umgesetzt, aber die seit mehr als 10 Jahren etablierten 9,99 in den großen Märkten stets unangetastet gelassen. Mitte Januar dieses Jahr hatte auch Amazon für Deutschland, Großbritannien, USA, Japan und Kanada Preiserhöhungen angekündigt. Der Familientarif für bis zu sechs Nutzer verteuerte sich wie bei Apple von 14,99 Euro auf knapp 17 Euro. Zudem bieten die Dienste der Tech-Riesen HiFi-Qualität und weitere klangliche Verbesserungen, während Spotifys HiFi-Angebot weiter auf sich warten lässt.