Corona-Krise : Spargelfeld statt Studio

Obwohl viele Menschen zurzeit ein Bedürfnis nach Musik, Filmen und Videospielen haben, steht auch die Unterhaltungsindustrie in der Krise still. Warum ist das so?

Ein Studio in der Popakademie Baden Wüttemberg – auch hier arbeitet momentan niemand an Musik. Bild: Lucas Bäuml

Ruhe ist Gift – zumindest in einem Tonstudio. „Derzeit kommt kaum jemand rein, und falls doch, organisieren wir es so, dass er oder sie niemandem über den Weg läuft“, sagt Ima Johnen. Wenn ein Musiker in Ruhe Saxophon spielen wolle, sei wenigstens etwas los. Johnen leitet die Geschäfte der Riverside Studios in Berlin-Kreuzberg. In einem alten Fabrikgebäude beherbergen diese 27 Tonstudios auf einer Gesamtfläche von 1800 Quadratmetern. Ob für Songwriting-Camps, Aufnahmen oder Live-Sessions: In normalen Zeiten herrscht hier reger Betrieb. Nicht zuletzt durch Gründer und DJ Martin Eyerer haben sich an der Spree viele bekannte Produzenten aus der Elektroszene eingemietet. Manch einer hier beschäftigt sich normalerweise aber auch mit Musik für Videospiele oder Werbung. Neben den deutschen Hip-Hop-Stars Capital Bra oder Sido hat etwa die amerikanische Violinistin Lindsey Stirling in den Riverside Studios schon aufgenommen.

Zurzeit aber hat Ima Johnen ein Problem. Denn die Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus lassen großangelegte Studio-Sessions zurzeit nicht zu. Das Virus hat die gesamte Unterhaltungsindustrie in eine schwere Krise gestürzt – und das in einer Zeit, in der die Menschen eigentlich mehr denn je Musik, Filme und Videospiele brauchten, die ungewohnt freie Zeit zu Hause will schließlich gefüllt werden. Doch das ist nicht so einfach.