Soziale Medien in Russland : Putin gegen Big Tech

Je wortkarger sich Firmensprecher geben, desto schlimmer ist die Lage. Gemessen daran herrscht in manchen Tech-Konzernen offenbar geradezu Panik, was die Situation in Russland angeht. Eine Tiktok -Sprecherin will gar nichts sagen, es gibt nicht einmal ein schriftliches Statement. Google antwortet nur schriftlich, telefonieren geht leider nicht. Ein Apple -Sprecher verweigert jegliche Aussage zu Apple News in Russland und verweist auf ein Statement. Wirklich Auskunft gibt nur ein Facebook -Sprecher.

Die Plattformen sind seit der Eskalation des Ukraine-Krieges in einer komplizierten Lage: Die russische Regierung fordert von den Plattformen, ihre Propaganda zu unterstützen. Ein Gesetz, dass bis zu 15 Jahre für all jene vorsieht, die Falschnachrichten verbreiten, bedroht Medien und Journalisten. Von den Plattformen war zu hören, dass sie davon ausgehen, nicht betroffen zu sein. Gleichzeitig forderte die ukrainische Regierung die Konzerne auf, Angebote in Russland zu blockieren. Westliche Konzerne fliehen ohnehin aus Russland. Sollen sich auch die Tech-Konzerne zurückziehen?