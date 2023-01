Softwareunternehmen LeanIX : Ein Navi für die IT-Landschaft

Aus seinem Büro im fünften Stock in der früheren Landeszentralbank in Bonn kann André Christ über den Rhein ins Siebengebirge schauen. Nicht nur räumlich ist sein Softwareunternehmen LeanIX weit entfernt von Berlin und dem, was sich viele Menschen so unter Technologieunternehmen vorstellen – und wo sie sitzen müssen. Während angesichts des Zinsniveaus und der generellen Wirtschaftslage durch die Inflation viele hochfinanzierte Technologieunternehmen und Start-ups vor allem in der Hauptstadt ins Wanken geraten, sieht André Christ eher Chancen.

Jonas Jansen Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf.





Zum Ende des Jahres zählt LeanIX 500 Mitarbeiter. „Um unser Wachstum zu unterstützen, werden wir bis Ende 2023 noch weitere 120 neue Kolleginnen und Kollegen einstellen“, sagt Christ. „Dabei wenden wir uns auch aktiv an Personen, die im Zuge großer Entlassungswellen auf der Suche nach einem Unternehmen mit einem schnell wachsenden und zugleich nachhaltigen Geschäftsmodell sind.“