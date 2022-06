Software der Gesundheitsämter : Das Corona-Chaos kehrt zurück

Deutschland droht der dritte Co­rona-Herbst ohne eine einheitliche und effektive Digitalisierungsstrategie für die deutschen Gesundheitsämter. Bund und Länder streiten darüber, welche Software die Behörden nutzen sollen, um Corona-Infektionen an das Robert-Koch-Institut zu melden – und wer dafür zahlen muss. Sobald die Inzidenzen abermals deutlich steigen, dürfte damit wieder das altbekannte Chaos bei der Meldung von Corona-Fällen und der Nachverfolgung der Kontakte von infizierten Personen zurückkehren.

Corinna Budras Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Dazu muss man wissen: Die Bundesländer haben Mitte Mai in einem bislang wenig beachteten Beschluss das Bundesgesundheitsministerium „eindringlich“ ge­­beten, bis spätestens 31. August eine bundeseinheitliche Kernanwendung zum Meldeverfahren für den Infektionsschutz zur Verfügung zu stellen. Es solle „umgehend“ ein entsprechendes Projekt aufsetzen und einen „ersten Piloten“ im Juni vorstellen – ganz so, als würden Lösungen wie Surfnet oder das einst so gepriesene Sormas nicht schon bereitstehen.