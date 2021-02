Zukunft der Demokratie : So schadet uns das Internet

Im Jahr 2002, vor einer digitalen Ewigkeit also, sollten Informatikstudenten aus Toronto in ihrer Abschlussprüfung eine Zusatzfrage beantworten. Sie lautete: Welche These über das Internet kommt der Wahrheit am nächsten?

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Erstens: Das Internet ist die beste Maßnahme zur Demokratieförderung, die je erfunden wurde.

Zweitens: Das Internet wird von kommerziellen Interessen gekapert werden und einen ähnlichen Weg gehen wie das Privatfernsehen.

Drittens: Das Internet ist eine Ergänzung zu Zeitungen und anderen Medien, und auch wenn es unter bestimmten Bedingungen die Demokratie fördern kann, sollten wir nicht zu viel davon erwarten.

Damals war AOL noch die beliebteste Seite im Netz, es gab kein Youtube, kein Facebook, kein Twitter und auf Wikipedia gerade einmal 20.000 Artikel. Die Studenten aus Toronto tippten ungefähr zu gleichen Teilen auf jede These. Heute, zwanzig Jahre später, spricht viel dafür, dass niemand von ihnen die richtige Antwort gegeben hat. Sie stand nämlich gar nicht zur Auswahl.

Auf den Arabischen Frühling folgte kein Sommer der Demokratie

Das Internet hat die Demokratie nicht nur gefördert. Es hat ihr auch einen substantiellen Schaden zugefügt. Es hat nicht nur die digitalen Bürger hervorgebracht, die sogenannten Netizens, sondern auch das Gegenteil: einen ungezügelten Mob, der weltweit gegen demokratische Werte, Institutionen und Politiker hetzt.

Ein Pauschalurteil wie dieses klingt, als würden die Lichtblicke des Internets unterschlagen, die Petitionen, Parteitage und Bildungsangebote, die dort stattfinden. Wann war der demokratische Bürger je vernetzter? Das alles stimmt – und steht doch in keinem Verhältnis zum Schaden. Das Gute am politischen Internet gab es im gleichen Umfang meist schon in der analogen Welt, dem Schlechten hingegen bot das Netz ungeahnte Möglichkeiten.

Die Studenten aus Toronto hätten diesen Pessimismus im Jahr 2002 wahrscheinlich abgelehnt. Gab es damals nicht unzählige Beispiele für Demokratieförderung? Hatten sich nicht schon Anfang des Jahrtausends viele Menschen über das Internet organisiert, um für das Kyoto-Abkommen oder gegen Umweltzerstörung zu demonstrieren? Hatten sich in Wahlkämpfen nicht viele Menschen im Internet über die Kandidaten informiert? War es nicht leichter als jemals, ein mündiger, informierter Bürger zu sein? Ja, so war es.

Im Arabischen Frühling brachte das Internet sogar Diktatoren zu Fall. Jeder Mensch mit einem Smartphone konnte eine Demonstration organisieren, ein Pamphlet millionenfach verbreiten. Der subversive Effekt, den das Internet hat, ist aber immer derselbe – ob es sich bei einer Gesellschaft um eine Diktatur oder eine liberale Demokratie handelt: Autoritäten werden unterlaufen, Normen missachtet, und das vermittelnde Prinzip der politischen Repräsentation wird abgeschafft, weil jeder sein eigener Sprecher ist. Im arabischen Raum folgte auf den Frühling kein Sommer der Demokratie, sondern Bürgerkrieg und Tod.

Herrschaft des Pöbels

Das Internet erzeugt einen relativistischen Sog. Selbst Gedankenmüll wie die Vorstellung, führende Politiker der Vereinigten Staaten würden in Kellern von Pizzerien das Blut von Kindern trinken, wird zu einer diskutablen Theorie geadelt. Eine digital (und analog) verbreitete Lüge, die amerikanische Wahl sei gefälscht worden, führt zu Ausschreitungen im Kapitol. Lügen und Propaganda gab es auch früher schon. Im späten 20. Jahrhundert aber wurden sie moderiert und gefiltert. Dafür hatte unsere Wissensgesellschaft viele Institutionen, die das Internet der Gegenwart bewusst umgeht.