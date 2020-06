Nächster Mobilfunkstandard : So kommt der 5G-Ausbau in Deutschland voran

Nach einem zähen Start soll der Ausbau des deutschen 5G-Netzes Fahrt aufnehmen. Zumindest versprechen das die Netzbetreiber, die vor einem Jahr die Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard ersteigert haben. Der 12. Juni 2019 markierte hierzulande den Start einer Technologie, der Befürworter zutrauen, die Wirtschaft umzuwälzen.

Derzeit zählen die Deutsche Telekom und Vodafone jeweils rund 500 5G-Antennen in ihren Netzen, Telefónica beginnt demnächst mit dem Ausbau. Wie eine Umfrage der F.A.Z. ergab, soll sich bis zum Ende des Jahres die Zahl der Standorte vervielfachen. Dann könnte mehr als die Hälfte der Bevölkerung in den Genuss superschneller mobiler Internet-Datenübertragungen kommen.

Freilich hatten sich die Mobilfunker und die Industrie den Aufbruch in die neue Ära deutlich schwungvoller vorgestellt. Die politischen Ziele waren schließlich hochgesteckt: Deutschland sollte zur „digitalen Weltspitze“ aufschließen und zum „Leitmarkt“ für 5G werden.

Quälendes Wettbieten

Es kam anders: Als Südkorea und einige europäische Länder schon die ersten Städte an ein 5G-Netz brachten, wurde in Berlin noch mit Eifer darüber diskutiert, welche Straßen und Schienenwege mit welcher Bandbreite auszustatten seien. Mit ernüchternden Konsequenzen. Erst verschob sich die für den Herbst 2018 angepeilte Auktion monatelang nach hinten.

Dann folgte ein quälendes Wettbieten, in dem vier Unternehmen die Preise mehr als zwölf Wochen lang in unerwartete Höhen trieben. Insgesamt legten sie am Ende nach 497 Runden in einer ehemaligen Mainzer Kaserne 6.549.651.000 Euro für ihre Eintrittskarten in die Welt des Echtzeit-Mobilfunks auf den Tisch. Umstände, die noch heute für Unmut sorgen.

„Die 5G-Auktion war schlecht für Deutschland. Es war ein holpriger Start, bis wir endlich loslegen konnten“, schimpft Vodafone-Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter. „Mit dem Auktionserlös hätte man 50.000 neue Mobilfunkstandorte bauen und viele Funklöcher beseitigen können“, rechnet Telekom-Deutschland-Vorstand Dirk Wössner vor. Und Telefónica-Vorstand Markus Haas klagt: „Die regelmäßigen Frequenzauktionen hängen hierzulande wie Bleigewichte am Netzausbau.“ Viel lieber wäre es den Managern, man würde einfach die auslaufenden Frequenzrechte verlängern.

80.000 Mobilfunkmasten als Basis

Freilich müssen sich die Netzbetreiber an die Vorgaben halten; keiner kann es sich leisten, den Anschluss zu verpassen. Wer für 5G mitgeboten hat, wusste, worauf er sich einließ. Dennoch veranlasste das Wehklagen die Regierung dazu, den Unternehmen mit einem Ratenplan für die 5G-Rechnung entgegenzukommen: Ihre Zahlungen werden bis 2030 gestreckt, im Gegenzug müssen sie sich beeilen, LTE-Funklöcher zu stopfen.

Und anders als in der legendären UMTS-Auktion im Jahr 2000 mit Kosten von rund 50 Milliarden Euro verschwinden die Auktionserlöse von 2019 nicht im allgemeinen Haushalt, sondern fließen in die Branche zurück. Im Corona-Konjunkturpaket hat Berlin in der vergangenen Woche 5 Milliarden Euro zugesagt, um den 5G-Ausbau in abgelegenen Regionen zu unterstützen. Ziel ist ein flächendeckendes 5G-Netz für ganz Deutschland bis zum Jahr 2025.