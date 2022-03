Für sämtliche Metalle, die ein einziges Smartphone mit einem Gesamtgewicht von etwa 110 Gramm zum Funktionieren benötigt, müssten alles in allem knapp 140 Kilogramm Erdreich bewegt und entsprechend verarbeitet werden. Macht man sich nun ans Recycling, kann die Ausbeute aus alten Smartphones gar höher sein als die in der Natur. So finden sich in einer Tonne dieser weggeworfenen Geräte ganze 155 Gramm an Gold. Das ist knapp viermal mehr als in den nach wie vor ergiebigsten Minen der Welt, denen in Transvaal.



Wie jede Zeit ihre Maschinen hat, so hat sie auch ihr eigenes Verständnis vom Recycling. Während der ersten industriellen Revolution waren in den englischen Midlands bewährte, aber ausrangierte Wasserräder für den Einsatz in den damals neu erbauten Textilmühlen eingesetzt worden. 1774 hatte der Göttinger Jurist Justus Claproth einen Weg gefunden, aus bedrucktem Alt- neues Schreibpapier zu machen. Um 1850 gingen die Weber im italienischen Prato daran, im großen Stil alte Lumpen zu neuen Stoffen zu verarbeiten. Was damals Papier und Stoff waren, sind heute Computer und Handys.