Digitale Sicherheit bei Zoom : „Die Welt wird für immer anders sein“

Wohl kaum ein anderes Unternehmen hat in der Corona-Krise einen ähnlichen Bekanntheitsschub erlebt wie Zoom. Der amerikanische Spezialist für Videokonferenzen gilt zwar schon seit einiger Zeit als Aufsteiger in der Technologiebranche. Aber weil seine Software vor allem in Unternehmen eingesetzt wurde, hielt sich seine Präsenz in der breiten Öffentlichkeit in Grenzen. Die Pandemie und die damit verbundenen dramatischen Veränderungen im Arbeits- und Lebensalltag änderten das schlagartig.

Nicht nur wird Zoom jetzt noch mehr in Unternehmen genutzt, weil viele Menschen im Homeoffice statt im Büro arbeiten. Die Plattform ist auch zum virtuellen Treffpunkt für die Allgemeinheit geworden, um mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben. Auf einmal hat es den Anschein, fast jeder kommuniziere über Zoom. Das Unternehmen unterstreicht das mit Zahlen: Demnach sind jetzt 300 Millionen Menschen am Tag in Zoom-Konferenzen, Ende 2019 waren es noch 10 Millionen. Der Aktienkurs von Zoom hat sich seit Jahresanfang mehr als verdoppelt, das Unternehmen wird jetzt mit rund 47 Milliarden Dollar bewertet.