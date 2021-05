Tech-Vordenker Sebastian Thrun : Die Pandemie als Generalprobe

Herr Thrun, einerseits hält die Pandemie die Welt weiter fest im Griff. Andererseits ist langsam absehbar, dass und wie wir sie überwinden – immer mehr Menschen sind und werden geimpft. Wie ist es Ihnen ergangen bislang?

Einige meiner Freunde und Familienmitglieder erkrankten. Ein guter Freund verstarb sogar, das war sehr schmerzhaft.

Herzliches Beileid.

Danke. Zudem hat die Pandemie unser Leben rasant verändert. Vielleicht bei mir am einflussreichsten war die Tatsache, dass ich früher sehr viel gereist bin. Ich habe mehr als ein Jahr meines Lebens in Flugzeugen zugebracht. Weil infolge der Pandemie nicht nur die Flugreisen, sondern auch die tägliche Fahrt zur Arbeit weggefallen sind, habe ich plötzlich doppelt so viel Zeit.

Aber Sie langweilen sich nicht.

Zum einen habe ich natürlich viel mehr Zeit mit meiner Familie – und wir haben gerade einen Sohn bekommen. Das ist eine große Umstellung gewesen, den ganzen Tag zu Hause zu sein. Ich habe das sehr genossen. Zu hören war ja immer, dass die Zahl der Romanzen nach oben gegangen ist und die Zahl der Scheidungen. Bei mir war das ein sehr positives Erlebnis, sich mehr auf die Menschen fokussieren zu können, die wirklich wichtig sind.

Und beruflich?

Ich rede viel auf Tagungen und arbeite sehr international. Wenn ich in der Vergangenheit einen Vortrag in Deutschland gehalten habe, musste ich Hotelzimmer buchen, mich in einen Flieger setzen, und ein Vortrag dauerte drei Tage. Jetzt kann ich morgens mein Frühstück machen, dann durch Zoom mit Lichtgeschwindigkeit nach Deutschland reisen, dort meinen Vortrag halten und dann, wenn ich die Fragen beantwortet habe, mit einem Klick wieder nach Kalifornien zurückkehren. Für mich ist das ein bisschen die Vision, die aus Star Trek kam, Menschen auf einen fremden Planeten zu beamen. Also das Problem haben wir jetzt gelöst. Wir können uns quasi auf einen fernen Planeten beamen.

Zunächst herrschte die Sorge, dass Videokonferenzen viel weniger persönlich sind – war sie im Nachhinein gar nicht berechtigt?

Ich glaube, es ist anders. Es gibt bestimmte Dinge, die sicherlich persönlich besser klappen. Aber durch die Möglichkeit, sich per Videokonferenz zu unterhalten, können wir uns viel häufiger unterhalten. In vielen meiner geschäftlichen Aktivitäten habe ich jetzt anstelle eines Business-Meetings alle sechs Monate ein Business-Meeting alle zwei Wochen. Und dadurch haben sich zum Teil wesentlich bessere Beziehungen ergeben. Generell muss man sich immer wieder an neue Dinge gewöhnen. Als wir von Pferden umgestiegen sind auf Autos, gab es Leute, die sagten, dass das nicht das Gleiche sei – na ja, wenn das Auto „stirbt“, kann man es nicht essen.

Das stimmt.

Ich habe eine Reihe von Freunden, die ich fast nie sehe, zum Beispiel Thomas Friedman von der New York Times. Wir haben uns nun immer mal einfach zum Abendessen verabredet und eine Stunde miteinander geredet. Das hätten wir nie gemacht ohne Zoom. Ein weiteres Feld schließlich, wo das unglaublich positiv ist nach meiner Auffassung, ist die Medizin. Im Sommer hatte ich eine Infektion an meinem Bein, und die war so, dass ich wahrscheinlich nicht zum Arzt gegangen wäre. Aber per Telemedizin konnte ich meinen Arzt sehen, ohne dass ich dorthin fahren musste, und habe dann auch sofort eine Diagnose und ein Medikament bekommen.

Sie sind jemand, der auch unter diesen Umständen erfolgreich weiterarbeiten kann. Nicht jeder ist ein Spitzeninformatiker, den Regierungen um Rat fragen oder Unternehmen.

Natürlich gilt das so nicht für diejenigen, die von den Einschränkungen existenziell betroffen sind, die ihre Restaurants oder Läden schließen mussten. Dessen ungeachtet glaube ich, dass Krisen wie die Corona-Pandemie letztlich die Gesellschaft beschleunigen. Historisch haben das viele Plagen getan, übrigens auch in Europa. Was wir im Moment generell erleben, das ist die größte Revolution der Gesellschaft, die es jemals gegeben hat.

Wie bitte?