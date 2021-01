SAP-Chef im Interview : „Natürlich telefoniere ich mit Satya Nadella regelmäßig“

Aktualisiert am

Deutschlands größter Software-Konzern verlagert sein Geschäft zusehends in die Cloud. Vorstandschef Christian Klein spricht im Interview über das Kundenverhalten, die Nähe zu Microsoft und den Corona-Effekt.

SAP-Chef Christian Klein steht dem wertvollsten deutschen Unternehmen vor. Jetzt will er das Geschäftsmodell in Richtung Cloud transformieren. Bild: Reuters

Herr Klein, Sie haben für Ihre angekündigte neue Marschroute in die Cloud viel Lob bekommen. Allerdings nur von Kunden. Warum versteht der Kapitalmarkt diese Story nicht?

Ich bin zuversichtlich, dass sich unsere Transformation mittel- und langfristig am Kapitalmarkt auszahlt. Alle Indikatoren zeigen in die richtige Richtung. Die Kundenzufriedenheit steigt, wir bekommen für unseren Ansatz sehr positives Feedback. Wir wollen unsere Kunden eben nicht nur eine technische Migration bieten, sondern ihnen dabei helfen, ein digitales Geschäftsmodell zu entwickeln. Ich bin überzeugt, das wird sich früher oder später positiv am Finanzmarkt niederschlagen.

Warum nicht gleich?

Wir sind kein reines Cloud-Unternehmen, sondern befinden uns in einer Transformation. Es ist völlig normal, dass sich dies in den ersten Jahren auf Umsatz und vielleicht auch der Profit auswirkt, weil Kunden vom klassischen Modell mit einmaligen Lizenzerlösen nun in die Cloud mit einem völlig anderen Finanzmodell gehen.

Der Börsengang ihrer Tochtergesellschaft Qualtrics zeigt, wie hoch Investoren derzeit reine Cloud-Modelle bewerten. Wäre es nicht sinnvoll, weitere Tochtergesellschaften zu verselbständigen?

Qualtrics ist ein gutes Beispiel dafür, welche Werte in SAP stecken. Qualtrics erwirtschaftet zirka 500 Millionen Euro Umsatz, das sind rund zehn Prozent unsere Cloud-Umsätze. Es wird nach dem Börsengang mit über 18 Milliarden Dollar bewertet. Wir verfügen über fünf, sechs Lösungen, die genauso schnell wachsen. Das Potential ist also enorm. Weitere Töchter wollen wir aber nicht verselbständigen.

Warum nicht?

Bei Qualtrics war es relativ einfach. Die Lösung funktioniert sehr gut, ohne in SAP integriert zu werden. Sie liegt als Analysesoftware sozusagen über den anderen Lösungen. An der Börse hat Qualtrics Spielraum, schneller und freier zu wachsen. Gleichzeitig können sich SAP-Kunden aber weiter für die Lösung entscheiden.

Wollen Sie weitere Qualtrics-Aktien verkaufen, irgendwann die Mehrheit abgeben?

Stand heute gibt es keine Pläne für einen weiteren Verkauf.

Sie haben gerade mit großem Bahnhof ein neues Angebot angekündigt – „Rise with SAP“. Damit wollen sie endlich die Bereitschaft der Kundschaft auf ihre neue Cloud-Software zu wechseln, erhöhen. Was ist denn an dem Angebot wirklich neu?

Neu ist, dass wir mit der gerade übernommen Lösungen zur Prozessanalyse der Berliner Signavio die Möglichkeiten unsere Kunden stark erweitern. Wenn Unternehmen ihre alte Lösungen in die Cloud migrieren, verändert dies noch keinen Geschäftsprozess. Das aber muss das Ziel sein. Mit Signavio bekommen Kunden die Möglichkeit, ihre Prozesse zu analysieren und zu verbessern. SAP kann dabei auf eine breite Datenbasis zurückgreifen und Vorschläge unterbreiten, wie Unternehmen Dinge besser machen können. Wir wollen Kunden sozusagen an die Hand nehmen.

Dazu liefern sie ihnen Vergleichsdaten von Wettbewerbern?

Wir stellen nur anonymisierte Standards zu Verfügung. Die Daten gehören selbstverständlich unseren Kunden.