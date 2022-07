Für PC und Handys : Samsung warnt vor andauernder Nachfrageschwäche

Die globalen Unsicherheiten rund um Russlands Krieg gegen die Ukraine, die hohe Inflation und die Covid-Pandemie haben den Markt für die Verbraucherelektronik erreicht. Samsung Electronics, der größte Hersteller von elektronischen Speicherbausteinen und Smartphones, warnt, dass das Geschäft mit Computern und Smartphones im zweiten Halbjahr weiter schwach bleiben wird. Samsung gilt als ein Indikator für die Branche, weil seine elektronische Bausteine und Displays von vielen Größen der Elektronikwirtschaft wie Apple nachgefragt werden.

Im zweiten Quartal von April bis Juni steigerte Samsung den Gewinn um 15,1 Prozent auf 11,1 Billionen Won (8,35 Milliarden Euro). Das Unternehmen profitierte von einem starken amerikanischen Dollar und einer weiter hohen Nachfrage nach Speicherchips für Server-Computer, die in großen Datenzentren und für Cloud-Anwendungen genutzt werden.

Der Umsatz stieg um 21,3 Prozent auf 77,2 Billionen Won und lag damit so hoch wie noch nie im zweiten Quartal eines Geschäftsjahres. Der operative Gewinn lag mit 14,1 Billionen Won 12,2 Prozent höher als vor einem Jahr. Die soliden Zahlen zeigen erst beim genaueren Hinsehen, dass das Unternehmen den Höhepunkt des durch die Pandemie getriebenen Nachfrageschubs wohl hinter sich hat. Der Betriebsgewinn etwa stieg zum ersten Mal seit Frühjahr 2020 um weniger als 20 Prozent.

„Gewaltige Unsicherheit im Markt“

Der wichtigste Geschäftsbereich für Samsung bleibt das Geschäft mit den Halbleitern und dabei vor allem mit den Speicherbausteinen. Die Halbleiterabteilung steigerte den Betriebsgewinn um 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 9,98 Billionen Won. Der Umsatz stieg um 24 Prozent auf 28,5 Billionen Won.

Doch die Aussichten bis ins kommende Jahr hinein haben sich eingetrübt und werden bestimmt durch die Unsicherheit über die Verbrauchernachfrage, über Engpässe bei Vorprodukten und durch steigende Materialkosten. Han Jin-man, der für die Speicherbausteine zuständige Vizepräsident, sprach vor Analysten und Journalisten von einer „gewaltigen Unsicherheit im Markt“, die durch eine Vielzahl von gesamtwirtschaftlichen Problem gespeist werde. Er warnte ferner, dass die Lieferzeiten für Geräte der Halbleiterproduktion lang seien und der Markt im kommenden Jahr deutlich langsamer wachsen könne.

Für die Nachfrage nach seinen Halbleitern erwartet Samsung ein gemischtes Bild. Die Chip-Nachfrage für Smartphones und Computer für Privatverbraucher werde im zweiten Halbjahr weiter schwach bleiben, heißt es in den Erläuterungen zum Quartalsergebnis. Als Risiko nennt Samsung, dass auch die unternehmensseitige Nachfrage für Computer nachlassen könne. Im Geschäft mit Speicherelementen für Server-Computer, die in großen Datenzentren und für Cloud-Anwendungen gebraucht werden, prognostiziert Samsung dagegen eine weiter solide Nachfrage. Marktbeobachter wie Trendforce prognostizieren derweil, dass die Preise für die Speicherbausteine der Typen DRAM und NAND in den kommenden Monaten mit zweistelligen Raten sinken werden.

Sorge vor einer Rezession

Schon am Vortag hatte SK Hynix, ein anderer bedeutender südkoreanischer Hersteller von Speicherbausteinen, gewarnt, dass der Markt für Speicherchips in diesem Jahr viel langsamer wachse als am Jahresbeginn erwartet. Aus Sorge vor einer Rezession begännen die Kunden, die Kosten zu senken, erklärte SK Hynix. Das Unternehmen kündigte an, dass es seine Investitionen für das kommende Jahr deutlich revidieren werde. Wie auch Samsung gab SK Hynix aber noch keine konkreten Zahlen zu den Investitionsplänen bekannt.

Auch für den zweitwichtigsten Geschäftsbereich, das Geschäft mit Smartphones, zeichnete Samsung ein eingetrübtes Bild. Die Nachfrage nach Smartphones werde im zweiten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr nicht oder nur im einstelligen Bereich wachsen, prognostizierte das Unternehmen und verwies als Grund auf die andauernden geopolitischen Spannungen und wirtschaftlichen Unsicherheiten. Samsung will dem entgegenwirken durch einen höheren Anteil hochpreisiger Geräte und den Versuch, klappbare Smartphones stärker im Markt zu etablieren.

Dieses Rezept funktionierte schon im zweiten Quartal, um wenigstens den Umsatz zu steigern. Wegen steigender Material- und Logistikkosten schrumpfte im Zeitraum von April bis Juni der operative Gewinn der Abteilung für mobile Geräte und Netzwerke um 18,9 Prozent auf 2,6 Billionen Won. Der Umsatz aber stieg um 29,4 Prozent Gegenüber dem Vorjahr auf 29,34 Billionen Won. Dazu trug bei, dass Samsung Lieferschwierigkeiten seiner Spitzenmodelle überwand.