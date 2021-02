Rücktritt von Jeff Bezos : Amazons Zäsur

Ein Gähnen ist das größte Kompliment, das ein Erfinder bekommen kann. Diesen Satz schrieb Jeff Bezos jetzt aus Anlass seines überraschenden Rücktritts als Vorstandschef von Amazon.com. Innovationen sind nach seiner Philosophie dann erfolgreich, wenn sie sich anfangs verrückt anhören, aber nach einiger Zeit so normal werden, dass die Leute gähnen. Und davon hat er in seinen mehr als zwanzig Jahren an der Spitze des Online-Händlers reichlich geliefert.

Er hat es zur Normalität gemacht, dass Online-Einkäufe vor der Haustür landen, kaum dass sie bestellt worden sind. Und unter ihm hat sich Amazon über all die Jahre hinweg diese Innovationskraft auch bewahrt. Der Konzern ist bis heute gut für Bahnbrechendes, das sich zunächst abenteuerlich anhören mag, seine noch junge Technologie für kassenlose Supermärkte ist ein Beleg dafür. Zu dieser Kultur gehört es auch, Misserfolg zu akzeptieren. Bezos hat oft gesagt, Amazon sei der beste Ort zum Scheitern. Gibt es Rückschläge, werden sie leidenschaftslos weggesteckt, und der Blick richtet sich nach vorne.