Der Tod ist nicht endgültig. Zumindest nicht im Videospiel. Anders als im Leben gibt es immer wieder eine nächste Chance, der letzte Speicherstand wirft den Spieler sofort ins Geschehen zurück. Außer in solchen Spielen, in denen es beim Bildschirmtod wirklich „Game over“ heißt – und jeder wieder ganz von vorne anfangen muss.

„Returnal“ ist so ein Spiel, das dieses Konzept schon im Namen trägt. Die Protagonistin Selene ist auf einem unbekannten Planeten bruchgelandet, Flora und Fauna verhalten sich feindselig gegenüber dem unverhofften Besuch. Selene schießt sich durch den Dschungel und die Wüste von Endgegner zu Endgegner, um am Ende doch zuverlässig zu scheitern und wieder im gestrandeten Raumschiff aufzuwachen. Das ist umso frustrierender, je weiter sie gekommen ist – und je mehr Zeit sie in die Verbesserung ihrer Ausrüstung investiert hat. „Immer wieder wird sie besiegt und ist gezwungen, ihre Reise mit jedem Ableben von vorn zu beginnen“, heißt es im Playstation Store. Wenn das ein Verkaufsargument sein soll, dann richtet es sich vor allem an Spieler mit hoher Frustrationstoleranz.