„Werden Geheimnisse stehlen“ : Trumps Sicherheitsberater warnt Briten und Deutsche vor Huawei

Der amerikanische Sicherheitsberater Robert O’Brien hat Deutschland und Großbritannien aufgefordert, den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei vom Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes auszuschließen. In einem Interview mit der „Financial Times“ kritisierte er beide Länder scharf: Huawei am Aufbau des schnellen Mobilfunknetzes der neuen Generation zu beteiligen, sei wie das Trojanische Pferd in die Stadt zu lassen.

„Die deutschen Eliten mögen einen Deal mit China oder Huawei machen wollen, aber die deutsche Bevölkerung beginnt, dagegen zu rebellieren“, sagte O’Brien. Sie sei nicht bereit, zu einem Vasallen von Peking zu werden, „und der erste Schritt auf diesem Weg ist, chinesische 5G-Technologie nach Deutschland hinein zu lassen.“

Deutschland und Großbritannien haben noch nicht entschieden, ob der größte Netzwerkausrüster der Welt am 5G-Aufbau beteiligt werden soll. Die Vereinigten Staaten haben Huawei dagegen schon lange auf eine schwarze Liste gesetzt und drängen ihre Verbündeten, es ihnen gleich zu tun.

Washington befürchtet, China könne die Technologie zur Spionage verwenden. Die Volksrepublik und Huawei weisen die Vorwürfe zurück.

O’Brien sagte der „FT“, jede Entscheidung Großbritanniens, Huawei nicht komplett auszuschließen, sei eine Gefahr für die nationale Sicherheit. „Sie werden einfach nationale Geheimnisse stehlen, ob das nun nukleare Geheimnisse sind oder Geheimnisse des MI6 oder MI5“, sagte er mit Anspielung auf die britischen Geheimdienste. „Es ist irgendwie schockierend für uns, dass Großbritannien Huawei als wirtschaftliche Frage ansieht. Es ist eine Entscheidung über die nationale Sicherheit.“

Huaweis Angebote gelten technisch als fortschrittlich und sie sind meist günstiger als die Alternativen europäischer Hersteller. Zuletzt hatte Italiens Industrieminister Stefano Patuanelli zu Huawei erklärt, er könne bei entsprechenden Schutzvorrichtungen keine Sicherheitsbedenken erkennen.

Deutschland will im Januar entscheiden. Die Bundesregierung will einzelne Firmen oder Länder nicht pauschal ausschließen, sondern über strenge Voraussetzungen für die nötige Sicherheit sorgen. Sowohl in der CDU als auch in der SPD gibt es jedoch Huawei-Kritiker, die mit Hinweis auf mögliche Spionage einen Ausschluss des Unternehmens zumindest indirekt festschreiben wollen.