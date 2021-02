Forschung als Rohstoff : Wir müssen Ausgründungen vereinfachen

Der besondere Erfindergeist der Menschen in Deutschland ist nach wie vor der bedeutendste Rohstoff unseres Landes. Die deutsche Wirtschaft wäre nicht so ideenreich und erfolgreich ohne den effizienten und nachhaltigen Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse und Entwicklungen in innovative Anwendungen. Dieser Transfer ist das Rückgrat des deutschen Innovationssystems, um das uns viele Länder seit Jahrzehnten beneiden. Originäre Ideen müssen gemeinsam mit Unternehmerinnen und Unternehmern in marktwirksame Lösungen umgesetzt werden.

Die erfolgreiche Technologieverwertung aus der Forschung kennt hierbei verschiedene Wege: direkte Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft über Auftragsforschung, Industrieprojekte oder öffentlich-private Partnerschaften, Weiterbildungsmaßnahmen für die Wirtschaft, den „Transfer über Köpfe“, also den Wechsel von Forscherinnen und Forschern in die Industrie, das Arbeiten an Normen und Standards sowie die Lizenzierung geistigen Eigentums. Auch Patente, Lizenzen und Ausgründungen sind entscheidend.

Der „Königsweg“ des Transfers

In unseren Fraunhofer-Instituten haben wir mehr als 600 Hightech-Patente pro Jahr angemeldet und 480 erfolgreiche Ausgründungen seit dem Jahr 2000 zu verzeichnen. Als Wissenschaftler und Forschungsmanager erfüllt mich mit Stolz, wenn wir gemeinsam mit der Pharmaindustrie wirksame neue Krebsmedikamente entwickeln oder mittels einer Fraunhofer-Erfindung Autoreifen auf Basis von Löwenzahnkautschuk in komplett neuen Industrieanlagen entstehen.

Ausgründungen gelten vielfach als der „Königsweg“ des Technologietransfers. Es gibt in der Tat einen großen Ansporn, Existenzgründerinnen und Existenzgründern in die Selbständigkeit zu verhelfen. Damit ihre Unternehmungen wachsen können. Und damit Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung und Wohlstand hierzulande entstehen als weiterer Beitrag des Transfers von Forschungsergebnissen in die Gesellschaft.

Alle Wissenschaftsorganisationen stoßen hier jedoch an regulatorische Schranken. Sie dürfen wissenschaftliche Ergebnisse, die mit öffentlichen Mitteln gefördert wurden, nicht einfach exklusiv an Unternehmen verschenken. Sowohl das Gemeinnützigkeitsrecht als auch das Beihilferecht setzen hier enge Grenzen. Auf Basis der regulatorischen Rahmenbedingungen müssen Wissenschaftsorganisationen ihre Ausgründungen wie Dritte behandeln.

Es gibt einen Ausweg

Nicht selten werden dadurch ehemalige Kolleginnen und Kollegen im Moment der Ausgründung zu Verhandlungspartnern – und zwar auf der anderen Seite des Tisches. Statt ihnen bestmöglich den Weg in die Selbständigkeit zu ebnen, wird über Lizenzkonditionen, Anteile am jungen Unternehmen oder den finanziellen Wert eines Patentes diskutiert. Wer leichtfertig fordert, dass Forschungsorganisationen in ihren Ausgründungen großzügiger sein sollten, der bringt universitäre wie außeruniversitäre Institutionen in Konflikt mit geltenden Regeln.

Doch es gibt einen Ausweg aus dem Dilemma: Wenn wir uns in Deutschland politisch darauf verständigen, dass Ausgründungen und die Förderung von Unternehmertum einen weiteren Beitrag zum Wohle der Gesellschaft leisten, wäre viel gewonnen. Forschungsorganisationen hätten dann die Möglichkeit, eine Ausgründung in der Vorgründungsphase zielgerichtet zu unterstützen, ohne später über Anteile an Unternehmen diskutieren zu müssen.

Lizenzkonditionen könnten einfacher bestimmt werden, das unternehmerische Risiko der Ausgründung bei FuE-Aufträgen insgesamt reduziert werden. Dies wird derzeit von den Mitgliedern des Hightech-Forums, dem wichtigsten Beirat des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Umsetzung der Hightech-Strategie, beraten.

Als Ko-Vorsitzender liegt mir viel an einer Initiative für mehr Freiheit im Technologietransfer der Innovationsnation Deutschland. Wir müssen ganzheitlich denken, Entwicklungen schneller im Einsatz testen und ihre Marktreife prüfen. Ausgründungen sind dafür ein sehr gutes Mittel. Nur dann werden wir den zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen wie der Digitalisierung, der Klima- und Mobilitätskrise, globalen Handelskonflikten oder dem regionalen Strukturwandel adäquat begegnen und uns im internationalen Wettbewerb behaupten. Gleichzeitig müssen wir in Zukunft aber auch wesentlich mehr darauf achten, dass technologie- und wissensintensive Unternehmen dauerhaft in europäischer Hand bleiben.

Professor Dr. Reimund Neugebauer ist Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft.