Wenige Stunden, nachdem Donald Trump in einem Gerichtsverfahren in New York wegen sexueller Nötigung und Verleumdung zu millionenschwerem Schadenersatz verurteilt worden ist, wurde Reid Hoffman nach seiner Meinung dazu gefragt. Der Schuldspruch überrasche ihn nicht, sagte der Investor und Mitgründer des Karrierenetzwerks Linkedin gegenüber der „Washington Post“. Der Prozess habe gezeigt, was für ein Mensch der frühere US-Präsident sei und wie gut das amerikanische Rechtssystem funktioniere.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York.



Hoffman sagte das nicht als unbeteiligter Beobachter. Wie erst vor wenigen Wochen bekannt wurde, hat er die Klägerin, die Autorin E. Jean Carroll, bei der Finanzierung des Rechtsstreits unterstützt. Einmal mehr machte er damit als Widersacher Trumps von sich Reden.