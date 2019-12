Regulierungsbedarf? : Die Bändigung der Algorithmen

Ein zynisches Video aus der Comedy-Serie Little Britain ist Kult: Eine ältere Dame, die bei einem Raubüberfall ihre Geld- und Kreditkarten eingebüßt hat, bittet in ihrer Hausbank um die Ausstellung entsprechender neuer Karten. Die Mitarbeiterin der Bank äußert Verständnis für dieses Anliegen und gibt die Anfrage per Tastatur in einen Computer ein. Nach einigen Sekunden des Wartens liest sie die Entscheidung des Computers vom Bildschirm ab: „Computer says no!“ Der Clip thematisiert in satirischer Überspitzung die Hilflosigkeit von Menschen, die Maschinenentscheidungen unterworfen sind. Oft können die Betroffenen die Gründe für solcherart zustande gekommene Beschlüsse nicht nachvollziehen. Vielen bereitet dies Sorge.

In Wissenschaft und Politik wird zunehmend über eine Regulierung von Algorithmen diskutiert. Die Bundesregierung hat eine Datenethikkommission geschaffen, die in einem im Oktober 2019 vorgelegten Gutachten ethische und rechtliche Prinzipien zum Umgang mit Algorithmen und Künstlicher Intelligenz formuliert hat. Im Deutschen Bundestag hat eine Enquetekommission „Künstliche Intelligenz“ die Arbeit aufgenommen.