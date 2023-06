Reddit ist die womöglich interessanteste Seite im Internet. Man kann sich dort erklären lassen, wie das menschliche Gehirn funktioniert, sodass es auch ein Fünfjähriger versteht – gleich neben Verschwörungstheorien und Aufrufen zur Wahl Donald Trumps. Man kann sich sehr reflektierte Ratschläge für die eigenen Beziehungsprobleme holen – oder den Aktienkurs des angeschlagenen Spielehändlers Gamestop so sehr in die Höhe treiben, dass es die amerikanische Börsenaufsicht auf den Plan ruft. Man kann herausfinden, von welchem chinesischen Händler man genau die gefälschte Prada-Tasche bekommt, die von der echten nicht zu unterscheiden ist – oder tiefgründige Diskussionen über Politik und Philosophie führen. Und eine ganze Menge Pornographie gibt es natürlich auch. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Keiner anderen Plattform gelingt es so gut wie Reddit, die Anarchie des Internets in produktive Bahnen zu lenken. Sucht man im Netz die Antwort auf eine Frage, findet man sie oft auf Reddit. Findige Google-Nutzer fügen schon länger „Reddit“ ans Ende ihrer Suchanfrage an, um sofort zu nützlichen Ergebnissen zu kommen. Google-Konkurrenten wie You.com und Brave haben eine Reddit-Suche direkt in ihr Angebot integriert.