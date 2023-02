Aktualisiert am

Ramesh Srinivasan ist Professor für Informationswissenschaft in Los Angeles. Er spricht über die Entfremdung durch soziale Medien und erklärt, warum Techkonzerne zu einem kleinen Prozentsatz der Allgemeinheit gehören sollten.

Herr Srinivasan, Sie fühlen sich in Ihrer Forschung inspiriert von der Anomie­theorie des berühmten Soziologen Emile Durkheim. Der untersuchte die Auswirkungen des Frühindustrialismus und die damals ansteigenden Selbstmordraten. Sind die technologischen Umwälzungen unserer Zeit wirklich so dramatisch?

Maximilian Sachse

Genau wie die industrielle Revolution Menschen isoliert hat, isoliert uns auch die Dynamik der sozialen Medien und wie Technologie designt wird. Eine Reihe sozialer und ökonomischer Effekte haben in den vergangenen 30 Jahren zu gesellschaftlichen Abkopplungsprozessen ge­führt. Digitale Technologien sind zwar nicht der alleinige Grund dafür, aber sie dienen als Verstärker der sozialen Entfremdung. Sie individualisieren uns und nutzen historische Daten, um uns Pfade für unsere eigenen Erfahrungen vorzugeben: was wir sehen, was wir wissen.