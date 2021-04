Quantencomputer : Wunderwaffe für die deutsche Industrie?

Aktualisiert am

Eine Zukunftstechnologie, die von Google, IBM und Co. beherrscht wird, für den deutschen Mittelstand? Die Entwicklung beflügelt die Phantasie und könnte für manche Branchen ziemlich wichtig werden.

Quantencomputing in der Industrie – es ist ein großes Zukunftsthema, das sich die Hannover Messe in diesen Tagen vorgenommen hat. Eine Technologie, deren Entwicklung bislang von wenigen Tech-Konzernen wie Google, Microsoft, IBM vorangetrieben wird, als Instrument für mittelständische deutsche Maschinenbauer oder Unternehmen der Elektroindustrie? Es gehört einiges an Phantasie dazu, sich Schnittmengen dieser zwei Welten vorzustellen.

Uwe Marx Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Aber weil diese Messe stets nicht nur für verfügbare, ausgereifte Produkte da ist, sondern auch für solche von morgen, kommt die Nutzung von Quantencomputern mit ihren gewaltigen Rechenleistungen ins Spiel. Es gehe darum, sie „in der Breite für die Industrie nutzbar zu machen“, sagt Claudia Eckert, Leiterin des Fraunhofer-Instituts für Angewandte und Integrierte Sicherheit in Garching bei München.