Geringerer Ressourcenaufwand: Mit einem Quantencomputer könnten theoretisch die gesamten Werke von Goethe in einem einzigen Qubit gespeichert werden – nur an der Umsetzung scheitert es bislang. Bild: Google

Bislang konnte die Leistungsfähigkeit von Computern dadurch gesteigert werden, dass immer mehr Transistoren je Flächeneinheit untergebracht wurden. Stößt dieses Vorgehen nun an Grenzen?

Johannes Winterhagen Redakteur in der Wirtschaft, Ressort Technik und Motor Folgen Ich folge

Unsere heutige Art, Informationen zu verarbeiten, basiert auf elektrischen Strömen, die wir ein- und ausschalten und so die Werte „Eins“ und „Null“ erzeugen – also jeweils ein Bit. Das Problem daran ist, dass wir die Maschinen, die diese Bits erzeugen, nicht beliebig verkleinern können. Wenn Transistoren nur noch aus wenigen Lagen von Atomen bestehen, kommen wir in einen Bereich, in dem die Gesetze der Quantenmechanik gelten. Damit verlieren wir die Sicherheit, dass „Ein“ oder „Aus“ tatsächlich „Ein“ oder „Aus“ bedeuten. Es besteht die Möglichkeit, dass beide Zustände gleichzeitig vorhanden sind. Mit der gleichen Menge an Materie mehr Rechenleistung zu erzeugen geht dann nicht mehr, weil die Er­gebnisse nicht zuverlässig reproduzierbar wären.