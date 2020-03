Plattform Hacker One : Hacken für den guten Zweck

Wie findet man Sicherheitslücken in Software? Zum Beispiel, indem man Hacker anheuert. Die Plattform Hacker One vermittelt sie an Unternehmen. Den Hackern winken tausende Euro.

Mårten Mickos ist nicht wirklich genervt, denn er hat diese Frage schon häufig gehört. „Ich muss immer erklären, warum Hacker ethisch handeln sollten“, sagt er. „Ich möchte dann immer gerne sagen: Woher wissen wir, dass Banker ethisch handeln? Oder Vorstandsvorsitzende? Oder Politiker?“ Er ist überzeugt: „Tatsächlich handeln Hacker häufig ethischer als andere Menschen, denn die meisten von ihnen sind junge, idealistische Menschen.“

Natürlich muss er das in gewisser Weise so sehen. Denn Mickos leitet die größte Plattform für ethische Hacker im Internet. Auf Hacker One sind 600.000 Computerinteressierte aktiv, die in offiziellem Auftrag die Systeme von großen Unternehmen und Behörden angreifen, um Schwachstellen in ihnen zu finden. Die Kundenliste umfasst das Who’s who der digitalen Weltwirtschaft: Goldman Sachs, General Motors, Intel, Sony, Microsoft, Starbucks, Spotify, Paypal, das amerikanische Verteidigungsministerium und die EU-Kommission.