Aktualisiert am

„Ugur rief an und fragte, ob ich Interesse an seinen mRNA-Molekülen hätte“

Pfizer-Impfstoffentwicklerin : „Ugur rief an und fragte, ob ich Interesse an seinen mRNA-Molekülen hätte“

Kathrin Jansen, 1958 in Erfurt geboren, leitet die Impfstoffentwicklung von Pfizer. Bild: Picture Alliance

Frau Jansen, Sie sind in Deutschland aufgewachsen, haben in Marburg studiert und sind heute Chefin der Impfstoffentwicklung des Pharmakonzerns Pfizer in Amerika. Wollen wir uns auf Deutsch oder lieber auf Englisch unterhalten?

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Englisch ist mir lieber. Ich träume und lebe jetzt schon so lange auf Englisch, dass es mir leichter über die Lippen geht als Deutsch.

Sie haben zusammen mit der Mainzer Biotechfirma Biontech in Rekordzeit den erfolgreichsten Corona-Impfstoff entwickelt, von dem im vergangenen Jahr rund drei Milliarden Dosen ausgeliefert wurden. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?