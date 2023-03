Open AI-Präsident Brockman : „Wir sind ein seltsames Unternehmen“

Aktualisiert am

Der Präsident von Open AI spricht in Austin über seine Nervosität vor dem Start von ChatGPT, die ungewöhnliche Unternehmensstruktur – und die Kritik von Elon Musk.

Greg Brockman auf er Bühne in Austin Bild: Getty

Als Open AI im vergangenen November die Veröffentlichung seines Sprachmodell ChatGPT vorbereitete, hatte Greg Brockman eine Botschaft für sein Team: Das Wichtigste sei es, die Software nach drei Tagen nicht wieder abschalten zu müssen. So erzählte es der Präsident und Mitgründer des Unternehmens jetzt auf dem Digitalfestival South by Southwest in Austin. Es war ein großer Moment für Open AI, denn zum ersten Mal stellte das Unternehmen eines seiner mit Künstlicher Intelligenz (KI) arbeitenden Sprachmodelle der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. „Wir waren definitiv nervös,“ sagte Brockman.

Seine Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet, die Software wurde zu einem phänomenalen Erfolg, wenngleich sie auch von Anfang an Schwächen offenbart hat. Brockman sagte, er denke bis heute darüber nach, warum ChatGPT einen solchen Rummel ausgelöst habe, schließlich sei die zugrundeliegende Technologie schon ein Jahr alt gewesen. Er erklärte es damit, dass ChatGPT für die Allgemeinheit zugänglich gemacht worden sei, mit „der einfachsten Benutzeroberfläche, die wir uns ausdenken konnten“.

Der Erfolg hat Open AI zum Unternehmen der Stunde und zum begehrten Partner in der Technologiebranche gemacht. Entsprechend war Brockmans Auftritt in Austin auch mit Spannung erwartet worden, er sprach vor einem prall gefüllten Saal. Dabei ist er nicht der prominenteste Vertreter von Open AI, das Unternehmen wird in erster Linie mit Sam Altman identifiziert, der Vorstandschef und ebenfalls einer der Mitgründer ist. Nach Angaben der Organisatoren des Festivals nahm Altman aber eine Einladung nicht an.

Open AI war anfangs keine gewinnorientierte Organisation

Open AI entstand 2015, und Brockman erzählte bei seinem Auftritt vom anfänglichen Gründertreffen in einem Luxushotel im kalifornischen Silicon Valley, neben ihm und Altman sei damals auch Elon Musk dabei gewesen. Der Vorstandschef des Elektroautoherstellers Tesla spielt heute keine Rolle mehr im Unternehmen. Open AI schreibt sich seit seiner Gründung auf die Fahnen, KI entwickeln zu wollen, die einen Nutzen für die ganze Menschheit stiftet. Dahinter steht der Gedanke, dass solche Technologien auch große Gefahren mit sich bringen.

Ursprünglich war Open AI eine nicht gewinnorientierte Organisation, und Brockman nannte das jetzt einen „guten Ausgangspunkt“, aber das sei auf Dauer nicht zu halten gewesen. Open AI habe festgestellt, dass enorme finanzielle Ressourcen notwendig seien, um leistungsstarke KI-Technologien entwickeln zu können, zum Beispiel in Form von teuren Computerkapazitäten. Als nicht gewinnorientierte Organisation sei es aber schwierig gewesen, auf traditionellem Wege von Wagniskapitalgesellschaften Geld einzusammeln. Daher habe sich Open AI 2019 eine andere Struktur gegeben, mit einem neuen, gewinnorientierten Unternehmen unterhalb der nicht gewinnorientierten Einheit. So arbeitet Open AI bis heute. „Wir haben ein seltsam aussehendes Unternehmen“, sagte Brockman. Es gibt Kritiker, die Open AI vorwerfen, mit dieser Struktur seine einstigen Prinzipien über Bord geworfen zu haben.

Parallel zur Änderung der Struktur hat Open AI auch ein Bündnis mit Microsoft geschlossen. Der Softwarekonzern investierte einen Milliardenbetrag in das Unternehmen und bekam dafür privilegierten Zugriff auf seine KI-Technologien. Die Partnerschaft wurde kürzlich mit einer weiteren Milliardeninvestition vertieft. Microsoft hat die Kooperation in den vergangenen Monaten zu einigen öffentlichkeitswirksamen Ankündigungen genutzt. Etwa der Vorstellung einer Neuauflage der Suchmaschine Bing, die mit einer weiterentwickelten Version von ChatGPT arbeitet.

ChatGPT zu „woke“?

Open AI hat selbst von Anfang an auf Schwächen seiner KI-Technologie hingewiesen. Sam Altman hat gesagt, ChatGPT sei noch kein marktreifes Produkt, sondern ein Forschungsprojekt. Microsofts KI-Variante von Bing lieferte falsche oder fragwürdige Antworten. Ein Journalist der „New York Times“ sorgte für Aufsehen, als er von einer Unterhaltung mit der Chatfunktion von Bing berichtete, in der die Software ihm von dunklen Fantasien erzählt und seine Ehe als unglücklich beschrieben habe. Brockman sagte dazu, er halte es für wichtig, solche Fälle so früh wie möglich zutage zu bringen, um korrigierend eingreifen zu können, bevor ein KI-System noch überzeugender und leistungsstärker sei. „Für mich ist das der Prozess und der Schmerz des Lernens.“

Selbstkritisch zeigte sich Brockman mit einem Blick auf andere Bedenken. Kritiker aus dem rechten politischen Lager haben sich beklagt, ChatGPT sei voreingenommen oder „woke“. Auch Mitgründer Elon Musk schloss sich dieser Kritik an. Viel zitiert wurde ein Beispiel, als ChatGPT es ablehnte, ein positives Gedicht über den früheren US-Präsidenten Donald Trump zu verfassen, dies aber beim heutigen Amtsinhaber Joe Biden umstandslos tat. Musk beschrieb diesen Fall als Grund zu „ernsthafter Beunruhigung“. Es gab sogar Medienberichte, wonach Musk ein Konkurrenzprodukt zu ChatGPT plane. Brockman gab zu, Open AI habe nicht schnell genug reagiert, um Voreingenommenheit in seiner Technologie einzudämmen. „Die Leute hatten mit ihrer Kritik recht.“ Open AI habe mit Blick darauf in den vergangenen Wochen „Verbesserungen“ vorgenommen und werde dazu bald Konkreteres sagen können.

Über künftige Produkte von Open AI ließ sich Brockman in Austin wenig entlocken. In der Branche wird erwartet, dass das Unternehmen bald GPT-4 herausbringt, eine deutlich verbesserte Version von ChatGPT. Brockman sagte lediglich, Open AI arbeite hart an der Leistungsstärke und Sicherheit seiner Produkte und mache „erhebliche Fortschritte“.