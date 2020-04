Online-Broker Trade Republic : Aktienkäufe zum Nulltarif

Am Donnerstag war der Termin beim Notar, damit ist es offiziell: Christian Hecker, 30, ein ehemaliger Philosophiestudent aus dem Münsterland, macht jetzt gemeinsame Sache mit Peter Thiel, 52, dem deutschen Vorzeigeinvestor im Silicon Valley. Der Mann, der mit seinem Geld einst Paypal, Airbnb und Facebook angeschoben hat, steckt etliche Millionen in „Trade Republic“, das Berliner Start-up, das Hecker mit Studienfreunden gegründet hat. „Wir liegen auf derselben Wellenlänge“, sagt Hecker über seinen neuen Investor, „das war schnell klar, als wir uns in Los Angeles getroffen haben.“ Ein „Mega-Deal“, jubelt die Berliner Gründerszene im Netz über das neue Bündnis. Hecker selbst bleibt nüchterner. „Wir sind ein Tech-Unternehmen mit Banklizenz“, sagt er über seine Firma, die erst knapp ein Jahr am Markt ist und schon mehr als 150.000 Kunden hat, die ihr mehr als eine Milliarde Euro Vermögen anvertrauen.

Georg Meck Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Trade Republic unterhält keine Filialen und besitzt keine Tresore, das Unternehmen ist ein Broker, das heißt, es vermittelt Geschäfte an der Börse. Und das alles über eine Smartphone-App, was die Sache bequem macht und vor allem: für die Kunden kostenlos. Sie können Aktien kaufen und verkaufen, ohne einen Cent Provisionen dafür zu bezahlen, auch das Depot ist gratis. „Wir demokratisieren den Zugang zum Kapitalmarkt“, gibt Hecker den Visionär: „Mit unserer App kann jeder einfach, mobil und provisionsfrei sparen, investieren und handeln.“ Nur, womit verdient die Firma dann ihr Geld? Ganz einfach. Mit der Rückvergütung der Handelsplätze, also der Börsen. Die erstatten einen Betrag, wenn der Broker ein Geschäft über sie abwickelt. Für gewöhnliche Banken sind das Brosamen, Peanuts, für Hecker ist es der Profit. „Entscheidend ist, dass die IT und die Prozesse im Hintergrund günstig sind“, sagt er. „Wir arbeiten zehnmal effizienter als viele traditionelle Banken.“ Er ersetzt freilich nicht die ganze traditionelle Bank, so hat das Start-up kein Girokonto im Angebot. „Es wird immer zwei Arten von Banken geben, solche für die Zahlungsabwicklung und solche wie wir: für die Vermögensverwaltung.“ Dabei spielen die turbulenten Zeiten an den Märkten den Berlinern derzeit in die Hände: „Wir sehen vermehrte Aktivitäten, wie immer in volatilen Phasen.“ Seine Zielgruppe fasst Hecker weit; „nicht nur der 20-jährige BWL-Student“, auch Ältere entdecken mit der App die Börse für sich: „Ein Drittel unserer Kunden kauft über uns die allererste Aktie in ihrem Leben.“

Der Handel bei Trade Republic wird über das Finanzhaus Lang & Schwarz abgewickelt, unter Aufsicht der Börse Hamburg, Nachteile für die Privatanleger, etwa durch schlechtere Kurse, gebe es nicht, beteuert Hecker: „Wir garantieren den Kunden, dass sie von 9 bis 17.30 Uhr immer zu den aktuellen Xetra-Kursen handeln.“ Wie in jeder traditionellen Bank eben, nur ohne dafür etwas zu bezahlen. An der Idee haben Hecker und seine beiden Mitgründer, die ehemaligen Studienkollegen, Thomas Pischke und Marco Cancelleri, seit fünf Jahren gearbeitet, vier Jahre davon hat es gedauert, bis sie technisch und regulatorisch so weit waren. Der heutige Chef selbst ist kein Computerfreak, nach dem Philosophiestudium führte ihn sein Weg erst mal ins Investmentbanking: „Ich habe drei Jahre bei Merrill Lynch gearbeitet, war an den Börsengängen von Rocket Internet und Zalando beteiligt. Dabei habe ich mich ins Tech-Geschäft verliebt.“

Ziel war ein „einfaches, intuitives Produkt, das die Märkte verändert“. Das klingt einfacher, als es ist. Jetzt scheint der Durchbruch geglückt. „Bei keinem anderen Fintech in Europa haben die Kunden in so kurzer Zeit so viel Geld angelegt“, sagt Hecker, der inzwischen knapp 100 Mitarbeiter beschäftigt. Das Unternehmen sei auf dem besten Weg, lobt Peter Thiel, „ein wichtiger Akteur im europäischen Bankenmarkt für Privatkunden zu werden“. Und wie meist gibt es ein Vorbild in Amerika. „Robinhood“ heißt dort die App für den provisionsfreien Aktienkauf, die den Markt derart aufgemischt hat, dass sie bereits mit etlichen Milliarden Dollar bewertet wird. Trade Republic wird auf 200 Millionen Euro geschätzt. Es gibt noch was zu tun.