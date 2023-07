Im September tut Österreichs Regierung wieder, was auch die deutsche gern täte, aber nicht kann: Sie überweist Millionen Bürgern binnen weniger Tage den Klimabonus. Ohne Antrag, aber umstandslos erhält jeder, vom Säugling bis zum Greis, je nach Wohnort zwischen 110 Euro und 220 Euro. Nur Häftlinge sind ausgenommen.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Voraussetzung ist, dass man am 10. Juli mehr als ein halbes Jahr seinen Hauptwohnsitz in der Alpenrepublik hatte. Wer erst im ersten Halbjahr zugezogen ist, bekommt den Bonus im nächsten Frühjahr ausgezahlt. In Summe entsprechen die Auszahlungen an die knapp neun Millionen in Österreich Gemeldeten etwa den jährlichen Staatseinnahmen aus der CO₂-Steuer.

Auch in Berlin hatte die Politik den Bürgern in Aussicht gestellt, Einnahmen aus der CO₂-Steuer als Kopfpauschale zurückzuzahlen. Doch jenseits haushaltspolitischer Fährnisse hatte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) schon voriges Jahr bekannt, dass seine Verwaltung das technisch nicht bewältigen könne.

Eineinhalb Jahre warten auf eine bereite Verwaltung

„Das zu integrieren, diese ganzen Da­ten zusammenzubauen dauert nach den Angaben der Expertinnen und Experten in meinem Haus mal eben 18 Monate“, musste Lindner eingestehen. Doch damit nicht genug: Weil die öffentliche Verwaltung nur 100.000 Überweisungen am Tag ausfertigen kann, würde es mehr als zwei Jahre dauern, bis alle ihr Geld hätten. Im Dezember beschloss der Bundestag immerhin, dass das Bundeszentralamt mit der Steueridentifikationsnummer auch Kontodaten speichern dürfe. In Österreich hatten sie da den ersten Klimabonus schon überwiesen.

Die Vorbereitung dafür habe gut ein halbes Jahr gedauert, „was aufgrund der Herausforderung wirklich schnell ist“, heißt es mit verhaltenem Stolz im Haus von Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne). Immerhin mussten auch hier Daten aus den Silos mehrerer Großbehörden zusammengespannt werden: Umwelt-, Innen-, Sozial- und Finanzministerium, auch der Sozialversicherung.

Seither haben sie in Wien noch mal nachgelegt. Statt 300.000 Überweisungen an einem Tag werde man jetzt „diese Zahl wegen der vielen Verbesserungen nochmals deutlich steigern können.“ Dabei kommt den Verantwortlichen zugute, dass die Meldedaten schon lange in Zuständigkeit des Bundes liegen und zentral abgerufen werden können. Die Finanzverwaltung wird schon seit 20 Jahren einer digitalen Fitnesskur unterzogen. Noch ein großer Unterschied zur Lage beim großen Nachbarn im Norden.

Benchmark für digitale Finanzverwaltung

Der Wiener Finanzstaatssekretär Florian Turksy, dunkler Bart, dunkler Anzug, weißes Hemd, weiße Sneakers, sagt denn auch selbstbewusst: „Wir sind weltweit die Benchmark für eine digitale Finanzverwaltung. Das ermöglicht uns, Dinge zu tun, die andere nicht können.“ Mehrmals sei die Regierung inzwischen für ihre Aktivitäten im E-Government international ausgezeichnet worden. „Jede Woche“ kom­me eine ausländische Delegation nach Wien, um sich anzuschauen, welche digitalen Features hier im Einsatz seien.