Frau Professorin Schnitzer, wie ist es um die informatische Schulbildung in Deutschland aus Ihrer Sicht bestellt?

Martin Gropp Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge





Sie reicht bei Weitem nicht aus. Man kann zwar erkennen, dass sich einzelne Bundesländer darum bemühen, die Situation endlich zu verbessern. Aber an­gesichts der Tatsache, dass wir im Jahr 2023 miteinander sprechen, hinkt Deutschland im internationalen Vergleich hoffnungslos hinterher.

Gibt es keinen Lichtblick?

Als einziges Bundesland hat Mecklenburg-Vorpommern bisher ein eigenständiges Pflichtfach Informatik in allen Jahrgangsstufen von der 5. Klasse an eingeführt, Sachsen immerhin von Klasse 7 an. Anderswo krankt es an drei Dingen: Informatikangebote umfassen nicht alle Schultypen, oder sie werden nicht durchgängig durch alle Jahrgangsstufen gelehrt, oder sie kommen viel zu spät, also nicht schon in der Grundschule, sondern erst an weiterführenden Schulen. Das ist in Großbritannien an­ders, um nur ein Beispiel zu nennen.