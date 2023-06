Jensen Huang hat Nvidia an die Spitze der Halbleiterindustrie geführt. Sein persönliches Vermögen soll 30 Milliarden Dollar übersteigen. Die Euphorie um Künstliche Intelligenz führt Nvidia nun noch in eine ganz neue Dimension.

Jensen Huang zeigt sich bei öffentlichen Auftritten fast immer in schwarzer Lederjacke. Vor knapp zwei Wochen machte der Mitgründer und Vorstandschef des amerikanischen Halbleiterkonzerns Nvidia aber eine Ausnahme, als er an der National Taiwan University (NTU) in Taipeh die Abschlussrede hielt. Er trug eine schwarze Robe mit blau-weißem Kragen und dem Pflaumenblütenlogo der Universität.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York. Folgen Ich folge



Es war auch für ihn ein besonderer Tag, im Publikum saßen seine Eltern und sein Bruder. In seiner Rede forderte er die Absolventen auf, ihre Ziele mit vollem Einsatz zu verfolgen und „nicht zu laufen, sondern zu rennen“, genauso wie es auch Nvidia getan habe. „Denkt daran: Ihr rennt entweder, um zu essen, oder um nicht gegessen zu werden, und oft lässt sich nicht sagen, was von den beiden es ist.“

Für Huang war die Rede eine Art Heimkehr, denn er ist in Taiwan geboren. Als Kind wanderte er in die USA aus, wo er eine sagenhafte unternehmerische Karriere hinlegte. 1993 war er einer der Mitgründer von Nvidia, und seit den Anfangstagen ist er auch Vorstandschef. Er hat das Unternehmen in die erste Liga der Halbleiterindustrie geführt, und in der vergangenen Woche hat er einen weiteren Meilenstein erreicht: Als erster Chipanbieter überquerte Nvidia mit seinem Börsenwert die Marke von einer Billion Dollar und stieß damit in einen erlauchten Kreis vor: Nur vier andere US-Unternehmen – Apple, Microsoft, Alphabet und Amazon – haben derzeit eine dreizehnstellige Marktkapitalisierung.

Mittlerweile ist Nvidias Börsenwert wieder etwas unter die Billionenmarke gefallen. Er ist aber noch immer fast dreimal so hoch wie zu Jahresbeginn. Das hat auch Huangs persönlichen Reichtum gemehrt, auf dem „Bloomberg Billionaires Index“ wird er derzeit mit einem Vermögen von rund 35 Milliarden Dollar geführt.

„Unglaubliche Aufträge“

Der Aufstieg in den Billionenklub hat damit zu tun, dass Nvidia als einer der großen Gewinner inmitten der Begeisterung um Künstliche Intelligenz (KI) gilt. Das Unternehmen stellt Computerchips her, die sich besonders gut für komplexe KI-Anwendungen eignen. Die Einführung des Sprachmodells ChatGPT von Open AI im November hat ein Wettrüsten in der Branche um KI-Systeme befeuert, und Nvidia profitiert davon als führender Chiplieferant auf diesem Gebiet auf breiter Front. Der Konzern unterstrich dies kürzlich bei der Vorlage von Quartalsergebnissen mit einer Umsatzprognose, die weit über den Erwartungen lag und Analysten in Erstaunen versetzte. Huang sagte, Nvidia bekomme derzeit „unglaubliche Aufträge“.

Gewiss nicht ohne Eigeninteresse lässt der Nvidia-Chef in diesen Tagen kaum eine Gelegenheit aus, den Rummel um KI weiter zu schüren und sie als Revolution darzustellen. Er nannte die Einführung von ChatGPT einen „iPhone-Moment“, in Anspielung auf das einst bahnbrechende Smartphone von Apple. In seiner Rede in Taiwan beschrieb er KI als eine „Wiedergeburt der Computerindustrie“, die eine „goldene Chance“ mit sich bringe. In den kommenden zehn Jahren würden traditionelle Computer im Wert von einer Billion Dollar von AI-Technologien ersetzt, und Nvidia sei der „Motor“ von KI-Entwicklern auf der ganzen Welt.