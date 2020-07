Deutliches Minus durch Steuern : Licht und Schatten für Spotify

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben auch im Hörverhalten auf Spotify Spuren hinterlassen. So nahm etwa die Nutzung im Auto während des Aprils stark ab. Bis Ende Juni normalisierte sie sich jedoch weitestgehend, wie der Musikstreaming-Marktführer im Zuge der Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal bemerkte. Auch die generelle Nutzungsdauer habe sich wieder auf Vor-Krisenniveau eingependelt – mit der Ausnahme von Lateinamerika.

Von April bis Juni 2020 ist die Zahl der monatlich aktiven Nutzer dem schwedischen Unternehmen zufolge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 29 Prozent auf 299 Millionen gestiegen. Dies entspricht dem oberen Ende der Ende April abgegebenen Prognose. Die Zahl der Abonnenten legte um 27 Prozent zu und beläuft sich nunmehr auf 138 Millionen. Der Umsatz, der zu gut 90 Prozent mit dem Abo-Geschäft erzielt wird, stieg um 13 Prozent auf 1,89 Milliarden Euro – Analysten hatten 1,93 Milliarden Euro erwartet.

Verlust von 356 Millionen Euro

Indes fiel nach einer Million Euro Gewinn im Vorjahresquartal von April bis Juni diesen Jahres ein Verlust von 356 Millionen Euro an. Dieser resultiere auch aus der guten Entwicklung der Aktie, erklärte das Unternehmen. Da die Anteile der Mitarbeiter infolge des Kursanstiegs in den vergangenen Wochen deutlich an Wert gewonnen hätten, seien in Schweden, wo rund 31 Prozent der Belegschaft tätig seien, deutlich höhere Steuerzahlungen fällig geworden. Insgesamt seien so 126 Millionen Euro mehr als erwartet angefallen.

Hinzu kam ein Pandemie-bedingter Rückgang der Werbeeinnahmen aus der Gratis-Version um 21 Prozent im Jahresvergleich. Ohne die höheren Belastungen auf Grund der Aktien-Entwicklung hätten alle wichtigen Kennzahlen im Rahmen der Erwartungen oder darüber gelegen, so das Unternehmen. Die durchschnittlichen Einnahmen je Nutzer sanken im Jahresvergleich um 9 Prozent auf 4,41 Euro. Der Grund hierfür liegt etwa in vergünstigten Abo-Angeboten, um mehr Nutzerwachstum zu generieren. Ein Einzelabonnement kostet in Deutschland 9,99 Euro im Monat.

Vorbörslich verlor die Aktie nach Vorlage der Zahlen 3 Prozent auf 253 Dollar. Seit Ende März hatte sie zeitweise auf mehr als 270 Dollar zugelegt, was nicht zuletzt an der Podcast-Offensive des Unternehmens lag. Unter anderem wurde im Mai eine Exklusivvereinbarung mit Joe Rogan, einem der bekanntesten Podcaster Amerikas, geschlossen. Diese folgte auf vorangegangene Zukäufe etwa von Podcast-Produzenten. Mit dem stärkeren Fokus auf diesem Gebiet versucht Spotify vermehrt exklusive Inhalte anzubieten. Schließlich ist der Musikkatalog der Streamingdienste größtenteils gleich. Zudem erfreuen sich Podcasts weiterhin steigender Beliebtheit.

153 Millionen Abonnenten sollen es Ende des Jahres sein

Laut Spotify hörten sie im abgelaufenen Quartal 21 Prozent der Nutzer. Das Angebot belaufe sich derzeit auf 1,5 Millionen. Attraktiv sind Podcasts nicht zuletzt auch mit Blick auf potentielle Werbeeinnahmen. Das unterstreicht die Prognose des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW), derzufolge die Umsätze von neun Millionen Euro in 2019 im laufenden Jahr auf 14 Millionen Euro steigen sollen. Tatsächlich konnte dieser Bereich auch entgegen dem generellen Trend im zweiten Quartal zulegen, wie Spotify mitteilte.

Bis zum Ende des Jahres peilt das Unternehmen derweil weiterhin ein Wachstum auf bis zu 348 Millionen Nutzer und 153 Millionen Abonnenten an. Womöglich wird dazu auch ein Start in Südkorea, dem sechstgrößten Musikmarkt der Welt, beitragen. Mitte Juli hatte Spotify nach Russland und zwölf weitere Ländern vornehmlich auf dem Balkan expandiert.