Peter Carlsson will mit seinem Start-up Northvolt schon bald in Schleswig-Holstein grüne Autobatterien bauen. Im F.A.Z.-Interview spricht er über den Standort Deutschland, übermächtige Chinesen – und was man von Elon Musk lernen kann.

Ein Forschungslabor von Northvolt in Schweden Bild: via REUTERS

Herr Carlsson, die Bundesregierung rollt Ihnen für die geplante Northvolt -Fabrik in Heide den roten Teppich aus. Wann kommt denn endlich Ihre Zusage?

Wir sind nah dran, es fehlt nicht mehr viel. Vor Ort gehen wir bereits erste Bau vorbereitende Maßnahmen an. Wir stellen gerade unser Team in Hamburg zusammen und hoffen zeitnah die Baugenehmigung zu bekommen. Aber um die großen Investitionen in Bau und Maschinen anzugehen, müssen wir sicher sein, dass alles zusammenpasst.

Sie haben sich gerade mit dem Bundeskanzler und weiteren Regierungsmitgliedern getroffen. Sind Sie sich einig?

Die Gespräche waren sehr konstruktiv. Wie haben vor allem über Qualifizierung gesprochen. Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass es die größte Herausforderung sein wird, zum Produktionsstart 2025 oder 2026 mehrere Tausend qualifizierte Arbeitskräfte vor Ort zu haben. Das schaffen wir als junges Unternehmen nicht alleine, dazu brauchen wir Unterstützung.

Und die finden Sie in Deutschland, wo vielerorts Vollbeschäftigung herrscht, und bringen sie ausgerechnet nach Schleswig-Holstein?

Das Gespräch mit Bundesarbeitsminister Heil hat mich ermutigt. In Deutschland gibt es in der Automobilindustrie viele qualifizierte Beschäftigte, die noch am Verbrennungsmotor arbeiten und neue Perspektiven suchen. Wir können diese bieten, wenn wir die Leute entsprechend qualifizieren. Klar ist aber auch, dass wir auch Spezialisten aus der ganzen Welt brauchen. In Schweden kommt rund die Hälfte unserer Mitarbeiter aus dem Ausland, um für Northvolt zu arbeiten.

Ausländer wollen am liebsten nach Berlin oder München. Aber Heide steht mit Sicherheit nicht auf der Liste. Da müssen Sie hohe Aufschläge zahlen.

Nein, das glaube ich nicht. Wir haben auch 2000 Beschäftigte für unsere Werk in Nordschweden angeworben, ohne Boni zu zahlen. Wir haben eine klare Mission: Leute, die zu uns kommen, arbeiten nicht nur in einer neuen Industrie. Sie haben die einmalige Chance, einen Beitrag zu leisten im Kampf gegen die größte Bedrohung unserer Zeit: den Klimawandel. Zudem bieten wir allen Beschäftigten an, Shareholder zu werden an unserem Unternehmen. Dem Schritt, alle an der Wertentwicklung des Unternehmens teilhaben zu lassen, sind lange Diskussionen vorausgegangen. Aber er war richtig.

Und das reicht für Heide, das die meisten auf der Karte suchen müssen?

Um ehrlich zu sein, werden wir wohl erstmal sagen, dass wir in der Metropolregion Hamburg sind (lacht). Wir gehen tatsächlich davon aus, dass viele Fachkräfte aus dem Ausland sich in Hamburg und Umgebung niederlassen werden, wo es internationale Schulen gibt und einen hohen Lebensstandard.

Da müssen Sie aber mal mit der Bahn reden, wenn die einfache Fahrt noch bis zu 90 Minuten dauert.

Das haben wir schon. Wir machen da richtig Druck. Das muss in weniger als einer Stunde gehen, ich denke an 45 Minuten. Dann werden die Menschen das auch machen.

Der Ball liegt nun in Brüssel, wo die Hilfen von rund einer Milliarde Euro bewilligt werden müssen. Sie sind der erste TCTF-Beihilfeantrag, den Deutschland dort eingereicht hat. Wann rechnen Sie mit Ergebnissen der Prüfung?

Es liegt es in den Händen der Kommission, wie lange die Prüfung genau dauert, lässt sich schwer sagen. Wir hoffen auf ein zügiges Verfahren.