Lange Lieferzeiten : Nicht alle Onlinehändler profitieren von der Corona-Krise

Auch in den Vereinigten Staaten beschert die Corona-Krise Amazon einerseits eine gewaltige Nachfrage, sie ist für ihn aber auch eine immense logistische Herausforderung. Obwohl der Konzern über ein riesiges Netz an Logistikzentren verfügt, kommt er mit der Belieferung kaum nach. Für viele Bücher verspricht Amazon im Moment zum Beispiel erst eine Lieferung am 22. April.

Es ist unklar, ob der Engpass bei Amazon nur bis zum 5. April, wenn das Vorziehen der besonders nachgefragten Warengruppen offiziell enden soll, oder noch länger andauern wird. Das Unternehmen versucht jedenfalls, zumindest seine personellen Kapazitäten aufzustocken, um mit der Nachfrage Schritt halten zu können. In der vergangenen Woche kündigte es an, 100.000 neue Stellen in den Vereinigten Staaten zu schaffen, insbesondere in seinen Distributionszentren und bei seinen Lieferdiensten. Außerdem sollen die Mindestlöhne in Amerika und auch in einigen europäischen Ländern angehoben werden.