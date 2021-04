Neuer 50-Pfund-Schein : Turings Traum

Mit dem neuen 50-Pfund-Schein setzt die britische Notenbank ein starkes Zeichen: Sie erinnert an Wahnsinn. Und an den Fortschritt, der heute Erfolg von Misserfolg trennt.

„Dies ist nur ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird, und nur der Schatten dessen, was sein wird.“ Als der Ausnahmemathematiker Alan Turing im Jahr 1949 diese Einschätzung gegenüber Journalisten abgab, wähnte er die Menschheit am Beginn einer neuen Epoche – eines Zeitalters, in dem Computer rasant relevanter werden, universell kompetenter, menschlichen Fähigkeiten immer ähnlicher, und in vielen Bereichen in der Lage, bislang gültige technologische Grenzen überwinden zu helfen.

Viele Briten tragen das Zitat künftig im Alltag mit sich. Es steht auf der neuen 50-Pfund-Note. Darüber ist Turing selbst abgebildet. Daneben befinden sich Zeichen und Elemente, die auf seine wissenschaftlichen Interessen und Leistungen hinweisen. Indem sie für dieses Motiv entschieden haben, setzen die britischen Geldpolitiker ein starkes Zeichen in mehrfacher Hinsicht: Sie erinnern einerseits an Wahnsinn. In erster Linie an den Zweiten Weltkrieg, den Alan Turing verkürzte, als er seinerzeit im südenglischen Bletchley Park half, die Funksprüche der deutschen Wehrmacht zu entschlüsseln.