Neue Version der Karten-App : Was will Apple damit?

Karten-Apps haben sich zu beliebten Begleitern im Alltag entwickelt. Egal ob es darum geht, in einer unbekannten Umgebung den Weg zum Ziel zu finden, eine Liste der Postfilialen in der Umgebung zu sehen oder einen Supermarkt zu suchen, der heute noch geöffnet hat – Dienste wie Google Maps, Here Maps oder die nichtkommerzielle Alternative Open Street Map stehen Nutzern in der Regel kostenlos zur Verfügung.

Wollte man wissen, ob der Supermarkt, den die App vorschlägt, auch einen Parkplatz hat, griff man bislang häufig zu Googles „Street View“-Funktion. Vor mehr als zehn Jahren schickte Google erstmals Kamera-Autos für den Dienst durch Deutschland, der detaillierte Fotos fast aller Stadtstraßen mit ihren Häusern in Deutschland bereitstellt. Genau darin will Apple dem Suchmaschinenkonzern nun Konkurrenz machen – mit reichlich zeitlicher Verzögerung.