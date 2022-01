Nachhilfe-Start-up : Go Student sammelt 300 Millionen Euro ein

Nachhilfelehrer müssen nicht von nebenan sein: Das Start-up Go Student vermittelt Tutoren in 22 Ländern – und wird von Investoren jetzt mit 3 Milliarden Euro bewertet.

In Europa formt sich ein Champion für digitale Bildung. Das Wiener Start-up Go Student, das in seinem Kerngeschäft Nachhilfestunden per Webcam anbietet, hat 300 Millionen Euro von namhaften Investoren erhalten und will in verwandte Dienstleistungen expandieren. Die Investoren maßen dem Unternehmen einen Wert von 3 Milliarden Euro zu, nachdem Go Student vor nur sieben Monaten zum ersten Mal eine Milliardenbewertung erhalten hatte.

Zu den Geldgebern gehören Prosus, der Investment-Arm der südafrikanischen Naspers-Gruppe, sowie die Deutsche Telekom. Zudem sind der japanische Technologieinvestor Softbank und der chinesische Konzern Tencent beteiligt.

Go Student, gegründet 2016, bietet in inzwischen 22 Ländern digitale Nachhilfestunden für alle Fächer, Klassenstufen und Schularten an – zuletzt hat das Unternehmen weltweit monatlich 1,5 Millionen Nachhilfe-Einheiten verkauft. Kernmärkte mit dem größten Umsatz sind Deutschland, Österreich und die Schweiz, doch auch in Lateinamerika, Kanada und den USA ist Go Student vertreten.

Künstliche Intelligenz und muttersprachliche Lehrer

Das Unternehmen nutzt auch grenzüberschreitende Synergien: Beispielsweise werden für Englisch-Nachhilfe auch muttersprachliche Lehrer eingesetzt, etwa aus Großbritannien. Eltern können die Nachhilfe für sechs Monate, ein oder zwei Jahre abonnieren und zahlen Preise, die von der Dauer des Abos abhängig sind. Bei der Auswahl des besten Nachhilfelehrers hilft Künstliche Intelligenz.

Go Students Umsätze sind im vergangenen Jahr mit diesem Modell um 750 Prozent gewachsen. Profitabel ist das Unternehmen bislang nicht. „Das ist auch okay so“, sagt der 26 Jahre alte Gründer Felix Ohswald dazu der F.A.Z. Stattdessen stehe weiterhin die Expansion im Vordergrund, einerseits mit dem Start in weiteren Ländern, anderseits durch Übernahmen.

Kein Börsengang in den nächsten zwei Jahren

Im vergangenen September übernahm Go Student etwa das österreichische Start-up School Fox, das mit Videokonferenzen, Dateiablage und Stundenplänen eine Komplettlösung für digitalen Unterricht an Schulen anbietet. Das gebe Go Student erweiterten Zugang zu seiner Zielgruppe. „Wir glauben, dass der Vormittags- und der Nachmittagsmarkt Synergien haben“, sagt Ohswald. Soll heißen: In einer Schul-App kann das Unternehmen auch gut Nachhilfe vermarkten.

Nach verwandten Dienstleistungen im Bildungsbereich schaut das Unternehmen auch für künftige Übernahmen, sagt Ohswald. Interessant seien etwa Anbieter von Lehrmaterialien. Auch technologisch sei man für Zukäufe offen: Bislang nutze man für die Videotelefonate zur Nachhilfe die Technologie von Zoom – das müsse aber nicht immer so bleiben. Geographisch schaue sich Go Student zur Zeit vor allem Japan, Südkorea, die Philippinen und Australien an. „Den Zugang zu guten Lehrkräften zu schaffen, ist ein universales Problem, das es auf der ganzen Welt gibt“, sagt Ohswald.

Einen Börsengang schloss der Gründer zumindest für die kommenden zwei Jahre aus. Danach werde man sich die Situation anschauen, sagte er. „Wir wollen die nächsten zwei Jahre den Fokus darauf legen, die Firma noch erwachsener zu machen.“