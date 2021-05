„Schrems I“ und „Schrems II“ : Ist ein sicherer Datenfluss nach Amerika unmöglich?

Aktualisiert am

Nach einem EuGH-Urteil ist die EU auf der sehr schwierigen Suche nach einer praktikablen Rechtsgrundlage, um weiterhin Daten von EU-Bürgern in die USA senden zu dürfen und zugleich deren Grundrechte zu bewahren. Auch unzählige Unternehmen sind betroffen.

Microsoft betreibt Rechenzentren auch in Deutschland. Bild: Microsoft

Selten hat eine „Privatperson“ eine politische Debatte in der EU so stark beeinflusst wie der Österreicher Max Schrems. Zweimal hat der Jurist gegen den Transfer persönlicher Daten von EU-Bürgern in die USA geklagt. Zweimal hat ihm der Europäische Gerichtshof (EuGH) recht gegeben und erst das „Safe-Harbor-Abkommen“ und dann das Nachfolgeabkommen „Privacy Shield“ gekippt, mit denen die EU den Transfer ermöglichte.

Die Urteile sind als „Schrems I“ und „Schrems II“ in die Datenschutzgeschichte eingegangen. Nach Ansicht der Richter sind die Daten nicht ausreichend vor dem Zugriff der amerikanischen Behörden geschützt. Seit Juli 2020 ist es somit zwar nicht unmöglich, aber sehr aufwendig für europäische Unternehmen geworden, Daten nach Amerika zu transferieren – ein unhaltbarer Zustand für Tausende Unternehmen.