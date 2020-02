Live-Fußball im Internet : Die Bundesliga macht’s wie Netflix

Während die englische Premier League im Fußball gerade über einen eigenen Streaming-Dienst nachdenkt, der Livespiele auf direktem Weg für den Endverbraucher übertragen soll, hat die Bundesliga die technischen Voraussetzungen dafür offenbar schon geschaffen. Beginnen könnte das Angebot gleich zur nächsten Saison – allerdings nicht auf dem heimischen Markt. Das bestätigte die Deutsche Fußball Liga (DFL) auf Anfrage und verwies auf Äußerungen ihres Geschäftsführers Christian Seifert.

Michael Ashelm Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Dieser hatte während der DFL-Generalversammlung im Sommer vor den Mitgliedsvereinen angekündigt, dass man im Jahr 2020 in der Lage sei, ein eigenes sogenanntes „Over-the-top“-Angebot (OTT) über Internet und Mobilfunk mit Livespielen der ersten und zweiten Bundesliga in nahezu allen Ländern zu starten. „Ich betone ausdrücklich, das ist nicht unsere präferierte Option in Deutschland, wo wir eine gute Nachfrage nach unseren Medienrechten erwarten. In Deutschland planen wir definitiv kein eigenes Angebot“, sagte Seifert, was in einem Video von der Veranstaltung zu sehen ist.