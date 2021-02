Brisante Hochtechnologie : Milliarden für Europas Chipindustrie

Bundeswirtschaftsminister Altmaier stellt der Branche in Deutschland und Europa hohe Hilfen in Aussicht. Dahinter steckt eine gefährliche Abhängigkeit.

Die Chipbranche in Deutschland und Europa steht offenbar vor einer milliardenschweren Investitionswelle. Nachdem die Engpässe der Lieferungen von Speicher- und Steuerbausteinen an die Autoindustrie so groß geworden waren, dass Kunden wie etwa Volkswagen große Schwierigkeiten hatten, Teile ihrer Produktion aufrecht zu erhalten, rüsten zahlreiche Halbleiterhersteller nun auch hierzulande auf. Dabei können sie auf massive Hilfen vom Staat hoffen.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wurde am Mittwoch mit der Aussage zitiert, die Investitionen der Chipbranche werden in Europa auf einen deutlich zweistelligen Milliarden-Betrag hinauslaufen, idealerweise rund 50 Milliarden Euro. Das ist mehr als die Hersteller in Europa derzeit in einem Jahr erlösen. Die öffentliche Hand werde über verschiedene Förderinstrumente und Subventionstöpfe in etwa 20 bis 40 Prozent jener Summe tragen, welche die Unternehmen letztlich zu stemmen bereit seien, hieß es weiter.

Die in Europa tätigen und noch ansässigen Chiphersteller versuchen seit Jahren der Regierung in Berlin und der Europäischen Kommission in Brüssel klar zu machen, dass Konkurrenten vor allem in Asien, aber auch in Amerika von hohen Fördergeldern ihrer Regierungen profitieren und sich so deutliche Vorteile gegenüber den hiesigen Wettbewerbern verschafft haben. Das hat Europas Chipbranche vor allen in der Fertigung während der vergangenen anderthalb Jahrzehnte in erheblichen Rückstand geraten lassen.

Die Autoindustrie ist einer der wichtigsten Kunden der Chipbranche, stecken in einem Auto heute doch Dutzende Halbleiter im Wert von durchschnittlich 600 Euro. Kämpfen die Chiphersteller mit Lieferschwierigkeiten, haben die Autokonzerne ein Problem - und das ruft die Politik auf den Plan. „Wir appellieren seit zehn Jahren, das Europa hier abgehängt wird, aber erst wenn die Autohersteller betroffen sind, wird gehandelt“, heißt es in der Branche.

Europa sucht die Offensive

So waren 19 EU-Länder im Dezember übereingekommen, neue milliardenschwere Förderprogramme aufzulegen. Dabei steht die Mikroelektronik als Schlüsselindustrie des 21. Jahrhunderts im Mittelpunkt. So soll die Branche in Europa gehalten und damit eine gewisse Souveränität bei der Versorgung anderer Industrien mit Chips hergestellt werden.

Zu den Unterzeichnern dieser Initiative gehören unter anderem Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und die Niederlande. Dort können nun gemeinsame Industrie-Allianzen gebildet werden. Für diese würden dann weniger scharfe Vorgaben für Staatshilfen gelten, da sie von großer strategischer Bedeutung für Europa sind.

Ein Sprecher des Münchner Halbleiterkonzerns Infineon wird mit den Worten zitiert, die Bemühungen Altmaiers seien zu begrüßen. Die Mikroelektronik sei der Schlüssel für die Bewältigung von Herausforderungen unserer Zeit wie etwa der Klimawandel oder die digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Daher benötige die europäische Wirtschaft eine leistungsstarke Chipindustrie samt Entwicklungs-, Design- und Fertigungskapazitäten.

Wichtig sei nun ein schnelles und einheitliches Vorgehen der EU-Kommission. „Denn es kann wesentlich dazu beitragen, Wettbewerbsfähigkeit und die geopolitische Resilienz Europas zu steigern.“