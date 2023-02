Herr Smith, Sie kooperieren mit den Machern von ChatGPT und ergänzen gerade Künstliche Intelligenz in Ihrer Suchmaschine Bing. Wie handhaben Sie es selbst: Welche Teile Ihrer Arbeit lassen Sie gerade von der Künstlichen Intelligenz übernehmen? Schreibt sie schon Ihre E-Mails?

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.









Nein, dafür habe ich sie noch nicht benutzt. Aber sie hilft mir, Antworten und Fakten zu vielen Fragen zu finden. Es kommt vor, dass ich einem Experten eine E-Mail mit einer Frage schicken will – und dann denke ich: Mit den neuen Diensten geht es schneller. Also schicke ich die Antwort des Computers an die Experten und frage: „Sieht das richtig aus? Fehlt noch was?“ So spare ich tatsächlich allen Zeit. Mit den Experten spreche ich dann darüber, was für uns aus der Antwort folgt, und die Gespräche werden aufgewertet. Außerdem nutze ich die Dienste, um einfach mehr zu lernen. Wenn ich schneller Antworten bekomme, dann kann ich auch mehr fragen. So werde ich neugieriger.