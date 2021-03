Aktualisiert am

Cyberattacke auf Microsoft : Was Sie über den neuen Hackerangriff wissen müssen

Eine Hackergruppe namens „Hafnium“ greift Microsofts verbreitete E-Mail-Architektur „Exchange Server“ an. Wie gefährlich ist der Angriff? Und wie kann man sich schützen?

Seit vergangener Woche gehen Nachrichten um die Welt, dass eine chinesische Hackergruppe namens „Hafnium“ Microsofts verbreitete E-Mail-Architektur „Exchange Server“ angreift. Amerikanische und auch deutsche Behörden sind alarmiert und verbreiten Warnmeldungen. Doch wie gefährlich ist der Angriff wirklich – und wie kann man sich schützen? Wir klären die wichtigsten Fragen zum Thema.

Was ist passiert?

In Microsofts E-Mail-Architektur Exchange Server, die von nahezu allen Unternehmen und Organisationen auf der Welt eingesetzt wird, sind vier Schwachstellen aufgefallen. Diese ermöglichen es Hackern, sich am E-Mail-Server von Organisationen als Administrator (das heißt, mit umfassenden Berechtigungen) anzumelden, auf die Daten auf den Servern zuzugreifen und sogar beliebige Programme darauf zu installieren. Sind sie einmal drin, können sie so ein Programm (eine sogenannte „Webshell“) installieren, das ihnen ermöglicht, die Server aus der Ferne zu steuern.