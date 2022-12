Recht im Internet : Microsoft 365 – so sollte Datenschutzaufsicht nicht sein

Die deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden haben Ende November 2022 eine Stellungnahme zu Microsoft 365 veröffentlicht, die es in sich hat. Microsoft-Kunden können danach einen rechtmäßigen Einsatz der Software nicht nachweisen, mit anderen Worten: Microsoft 365 ist rechtswidrig. Nach dem Willen der Aufsicht soll hierzulande die Nutzung von Microsoftprodukten also faktisch eingestellt werden. Nehmen Deutschlands Unternehmen, Schulen, Städte und Gemeinden, Gerichte und Gesetzgebungseinrichtungen die Empfehlung zu diesem „digitalen Lockdown“ ernst, dann steht hier faktisch alles still, denn es gibt keine alternative Software, die in der Fläche einsetzbar wäre. Der Beschluss aus dem November wiederholt einerseits eine Bewertung eines Arbeitskreises der Datenschutzkonferenz (DSK) aus dem Jahr 2020. Allerdings gab es damals Widerspruch aus den eigenen Reihen: Den Datenschutzbehörden von Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und des Saarlandes war die Bewertung zu undifferenziert. Vor allem seien nur (veraltete) Vertragsbestimmungen von Microsoft zur Grundlage der Entscheidung gemacht worden. Es habe keine eigenständige Prüfung der Technik stattgefunden. Zum anderen seien rechtsstaatliche Grundsätze verletzt worden, da Microsoft nicht förmlich angehört worden sei. Nun bekräftigt das Gremium einstimmig sein „Microsoft-Verbot“. Der Fall braucht einen konstruktiven Ausgang und verdient eine grundlegende Einordnung.

1. Datenschutzrecht

Europa hat im Jahr 2018 die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ins Werk gesetzt und eine belastbare Grundlage für Datenverarbeitungen geschaffen. Das Gesetz ist viel besser als sein Ruf. Es gibt schon in seinem ersten Artikel weise abgewogene verbindliche Maßgaben vor. Erstens: Das Datenschutzrecht schützt natürliche Personen bei der Verarbeitung ihrer Daten. Zweitens: Das Datenschutzrecht schützt die Wirtschaft bei der Verarbeitung der Daten zu deren freiem, wirtschaftlichem Verkehr im Binnenmarkt. Ergänzend legt das Recht fest: Datenschutz genießt keinen Vorrang, und Datenverarbeitung ist dem Dienst an der Menschheit verpflichtet. Das Recht auf Datenschutz muss fair abgewogen werden mit den anderen europäischen Grundrechten. Das gilt insbesondere für die wirtschaftlichen Freiheiten im Binnenmarkt, die in praktische Konkordanz, also in einen harmonischen Wohlklang mit dem Datenschutz gebracht werden müssen. Weitere und entstehende neue Datenakte wie die Entwürfe der KI-Verordnung oder des Data Act unterstützen den Ansatz des vielfältigen Einsatzes von Daten zum Wohl von Gesellschaft, Wirtschaft und Staat auf Basis der DSGVO.