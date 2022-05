Metaverse : Am Lagerfeuer der Zukunft

Spätestens seitdem Mark Zuckerberg Facebook umbenannt hat, ist das Metaverse in aller Munde: Unternehmen tüfteln nun an virtuellen Welten, die das Internet über alle Sinne erfahrbar machen sollen. Ein Gastbeitrag.

In einer Welt, in der durch die Einführung von Datenbrillen Realität und Virtualität immer weiter verschmelzen, bewerben Meta, Microsoft und andere das Metaverse. Für sie ist das Metaverse die logische Konsequenz des technischen Fortschritts und der digitalen Transformation unserer Gesellschaft. Dabei ist den meisten von uns zu diesem Zeitpunkt nicht einmal klar, was dieses Metaverse eigentlich ist. Oder wie es sich überhaupt von anderen Entwicklungen unterscheidet, in denen die reale Welt digital abgebildet wird wie beispielsweise dem „digitalen Zwilling“. Der digitale Zwilling ist derzeit noch sehr kostspielig und wird meist nur von der Großindustrie benutzt – das Metaverse steht hier im Kern dafür, die Fähigkeiten eines digitalen Zwillings für die Allgemeinheit zu demokratisieren.

Reale und virtuelle Welt konvergieren letztendlich gegenwärtig an mehreren Stellen. Dabei sind auch technische, sozioökonomische, ethische und rechtliche Fragen noch längst nicht vollends geklärt. Diese offenen Fragen beziehen sich auf Komplexität, Energieverbrauch, Sicherheit, Privatsphäre oder Interaktionsmöglichkeiten zwischen Menschen und virtuellen Welten. Klar scheint aber: Wenn man das Metaverse nicht als Spielerei oder Werbeplattform der großen Player degradiert, ergeben sich mannigfaltige Möglichkeiten für unsere Gesellschaft und Industrie.