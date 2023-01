Tech-Treffen DLD : Sind wir schon drin im Metaverse?

Alle reden vom Metaverse. Doch was ist das überhaupt? Fest steht nur: Wir stehen am Anfang einer Entwicklung, die weit über VR-Brillen und Computerspiele hinausgehen könnte.

Leben wir alle in einer Simulation? Ist die Welt, wie wir sie kennen, nur ein gewaltiger Schwindel? Ein Computerspiel mit verdammt guter Grafik und unvorstellbarer Rechenleistung? Jeder vernünftige Mensch tut solche Überlegungen intuitiv als Hirngespinst ab. Die rote Pille, die schon im Kinofilm „Ma­trix“ aus dem Jahr 1999 den Weg aus der Simulation in die echte Realität wies, ist schwer zu schlucken. Dabei fühlt sich auch ein Traum so lange real an, bis man aufwacht und ihn als Traum erkennt. Warum sollte es mit unserer Realität anders sein?

Patrick Schlereth Redakteur vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge



Die metaphysische Frage nach der Beschaffenheit der Realität ist deutlich älter als unsere technischen Errungenschaften. In Platons Höhlengleichnis sehen die Gefangenen ihr ganzes Leben lang nur die Schatten der echten Welt, die vom Feuer auf die Höhlenwand geworfen werden. Mehr als 2000 Jahre später erhält die Idee von der Scheinwelt eine neue, technisch bedingte Aktualität. Die Zukunft des Internets sei das Metaverse, hört man allerorten, der Branchenverband Bitkom spricht von der „nächsten Stufe des Internets“ und von einem „riesigen disruptiven Potential“.

Musk hält die Welt für ein Videospiel

Noch ist das schwer vorstellbar, denkt man beim Schlagwort Metaverse doch zum Beispiel an Mark Zuckerbergs hölzernen Babypuppen-Avatar, der sich in einer Comicwelt mit Robotern zum Kartenspielen trifft. Oder an „Second Life“, das schon vor zwei Jahrzehnten daran scheiterte, große Scharen in die digitale Parallelwelt zu locken, um mit grob gezeichneten Avataren digitale Häuser zu bauen oder Klamotten zu shoppen. Doch was, wenn das Metaverse irgendwann so echt aussieht, dass es nicht mehr von der realen Welt zu unterscheiden ist? Wie würde sich unser Verständnis von Realität dadurch verändern?

Nicht nur der Milliardär Elon Musk schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass wir in der echten Welt leben und nicht in einem Computerspiel, auf eins zu einer Milliarde, wie er 2016 auf einer Tech-Konferenz sagte. Selbst Wissenschaftler beschäftigen sich ernsthaft mit der Wahrscheinlichkeit der sogenannten Simulationshypothese. Der schwedische Philosoph Nick Bostrom, Direktor des Future of Humanity Institute an der Universität Oxford, hat im Jahr 2003 einen vielzitierten Aufsatz mit dem Titel „Are we living in a computer simulation?“ veröffentlicht. Er hält es für möglich, dass mit exponentiell steigender Rechenleistung irgendwann die gesamte Menschheitsgeschichte im Computer simuliert werden kann – wenn die Menschheit sich nicht vorher selbst auslöscht.

Schon der Erfinder des Computers, Konrad Zuse, kam auf die Idee, das Universum als gigantische Datenverarbeitungsanlage zu verstehen. Die Lichtgeschwindigkeit wäre in diesem Szenario die – zumindest theoretisch – beobachtbare Grenze der Prozessorleistung. Bewegt sich jemand mit 300.000 Kilometern in der Sekunde, nimmt er ein Standbild wahr. Die Zeit steht still, weil der Computer die Umgebung nicht schnell genug berechnet. Ein Beweis für die Künstlichkeit dessen, was wir als real wahrnehmen?

Die Simulationshypothese ist nicht mehr als ein theoretisches Gedankenspiel. In der Praxis lässt sie sich wohl niemals überprüfen, weil es kein für uns beobachtbares Außerhalb der Simulation gibt. Relevanz erhält die Hypothese aber dann, wenn die Menschheit selbst in der Lage ist, immer komplexere Simulationen des Universums zu bauen. Derzeit sieht es bei allem Gerede vom Metaverse nicht danach aus – noch nicht.

VR bedient selbst im Gaming nur eine Nische

Denn technologische Quantensprünge lassen sich schwer voraussagen. Anfang der Siebzigerjahre staunten viele noch über das aus heutiger Sicht rudimentäre Videospiel „Pong“, bei dem sich ein Balken auf einer vertikalen Achse steuern lässt, um einen Ball abzuwehren. 50 Jahre später sind Videospielfiguren echten Schauspielern nachempfunden, Schatten und Spiegelungen haben längst cineastische Qualität. Bei der für Spielekonsolen entwickelten Technologiedemo „Matrix Awakens“ musste man schon genau hinschauen, um den Unterschied zwischen dem animierten und dem echten Keanu Reeves zu erkennen. Sie erschien im Jahr 2021, parallel zum großen Comeback der „Matrix“-Filmreihe, die gleich zu Beginn einen interessanten Twist bereithielt. Als Softwareentwickler hat sich der Protagonist Neo die Geschichte von der riesigen Simulation und den bösen Maschinen nur ausgedacht, um Videospielefans zu beglücken.