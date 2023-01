Tech-Treffen DLD : Ab in die Matrix

Alle reden vom Metaverse. Doch was ist das überhaupt? Fest steht nur: Wir stehen am Anfang einer Entwicklung, die weit über VR-Brillen und Computerspiele hinausgehen könnte.

Leben wir alle in einer Simulation? Ist die Welt, wie wir sie kennen, nur ein gewaltiger Schwindel? Ein Computerspiel mit verdammt guter Grafik und unvorstellbarer Rechenleistung? Jeder vernünftige Mensch tut solche Überlegungen intuitiv als Hirngespinst ab. Die rote Pille, die schon im Kinofilm „Ma­trix“ aus dem Jahr 1999 den Weg aus der Simulation in die echte Realität wies, ist schwer zu schlucken. Dabei fühlt sich auch ein Traum so lange real an, bis man aufwacht und ihn als Traum erkennt. Warum sollte es mit unserer Realität anders sein?

Die metaphysische Frage nach der Beschaffenheit der Realität ist deutlich älter als unsere technischen Errungenschaften. In Platons Höhlengleichnis sehen die Gefangenen ihr ganzes Leben lang nur die Schatten der echten Welt, die vom Feuer auf die Höhlenwand geworfen werden. Mehr als 2000 Jahre später erhält die Idee von der Scheinwelt eine neue, technisch bedingte Aktualität. Die Zukunft des Internets sei das Metaverse, hört man allerorten, der Branchenverband Bitkom spricht von der „nächsten Stufe des Internets“ und von einem „riesigen disruptiven Potential“.