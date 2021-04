Statistisches Bundesamt : Mehr Roboter in Deutschlands Industrie

Aktualisiert am

Mehr Roboter in Deutschlands Industrie

Vor allem in großen Industriebetrieben werden in Deutschland Roboter eingesetzt, berichtet das Statistische Bundesamt. Auch die Verbreitung von 3D-Druckern nimmt zu.

Roboter im Einsatz in der Fabrik von VW in Zwickau Bild: dpa

Größere Industriebetriebe setzen in Deutschland vergleichsweise häufig Roboter für Produktions- oder Serviceaufgaben ein. Nahezu jeder fünfte Betrieb (19 Prozent) des Verarbeitenden Gewerbes nutzte im vergangenen Jahr derartige Technologien, wie das Statistische Bundesamt am Montag zur Eröffnung der Hannover Messe berichtete. In der Gesamtwirtschaft trifft das laut den Zahlen aus dem vergangenen Jahr nur auf 6 Prozent der Betriebe zu.

Seit der letzten Erhebung im Jahr 2018 ist der Robotereinsatz in der Industrie noch einmal um 3 Prozentpunkte gestiegen. Zusätzlich bestimmt die Größe des Betriebes deutlich den Einsatz der Roboter: Gibt es mehr als 250 Beschäftigte, setzen 31 Prozent der Betriebe auf Roboter. Bei den kleinen Unternehmen mit 10 bis 49 Mitarbeitern sind es hingegen nur 3 Prozent.

Industrieroboter werden laut Bundesamt beispielsweise für Schweiß-, Laser- oder Lackierarbeiten genutzt. Serviceroboter werden unter anderem für die Überwachung, den Transport oder die Reinigung eingesetzt. 3D-Drucker finden sich ebenfalls am häufigsten in Großbetrieben, wo sie vor allem für Prototypen und Modelle zur internen Verwendung verwendet werden, knapp jedes vierte Großunternehmen im verarbeitenden Gewerbe nutzt demnach schon 3D-Drucker (23 Prozent). Vor zwei Jahren betrug der Anteil laut Bundesamt noch 18 Prozent.